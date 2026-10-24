Cadillac F1 ouvrira son usine de moteurs F1 en décembre mais...

Cadillac franchira une nouvelle étape de son engagement en Formule 1 le 18 décembre prochain, avec l’ouverture de sa nouvelle usine de moteurs à Charlotte, en Caroline du Nord. General Motors prépare son arrivée en tant que motoriste officiel en 2029, mais ce projet industriel pourrait rapidement se heurter à un changement de réglementation, la FIA envisageant un retour aux moteurs V8 dès 2031, voire 2030.

L’ambition de Cadillac en Formule 1 ne se limite pas à exploiter une écurie engagée dans le championnat du monde. Depuis l’officialisation de son projet, General Motors a clairement affiché sa volonté de devenir un constructeur à part entière, capable de concevoir et de produire ses propres groupes propulseurs.

Cette perspective doit se concrétiser en 2029, après l’approbation accordée par la FIA en 2025 à General Motors pour devenir fournisseur de moteurs en Formule 1. Le constructeur américain prépare ainsi de nouvelles installations spécialisées à Charlotte, en Caroline du Nord, où seront développés ses futurs groupes propulseurs.

À l’occasion d’une conférence organisée dans le cadre de l’Autosport Business Exchange, à New York, Mark Reuss, président de General Motors, a confirmé la date d’ouverture de cette usine.

"Nous allons ouvrir l’ensemble de notre usine de moteurs, si vous voulez, à Charlotte, en Caroline du Nord, le 18 décembre."

"Donc tout cela progresse vraiment bien."

Marcin Budkowski, le directeur de l’équipe, en a dit plus à Austin.

"Le site dédié aux unités de puissance avance bien, j’y suis justement passé en venant ici. J’ai fait une halte de quelques jours à Charlotte, je me suis rendu chez GM Motorsports, sur le site actuel des unités de puissance, qui est une installation provisoire, ainsi que sur le nouveau site, actuellement en cours de construction."

"Ça avance bien. L’inauguration est bien prévue juste avant Noël. C’est une installation vraiment impressionnante qui témoigne, une fois de plus, de l’ambition de l’écurie Cadillac F1 et de General Motors : devenir une écurie usine à part entière d’ici la fin de la décennie."

Un moteur prévu pour 2029, mais déjà menacé par les projets de la FIA

Cette nouvelle installation constitue une étape essentielle pour General Motors, qui dispose encore d’un peu plus de deux ans pour mettre au point son premier groupe propulseur de Formule 1.

Mais le calendrier pourrait s’avérer particulièrement défavorable. Alors que Cadillac prépare son arrivée comme motoriste en 2029, la FIA travaille déjà sur une nouvelle évolution majeure de la réglementation technique.

Son président, Mohammed Ben Sulayem, s’est engagé en faveur d’un retour aux moteurs V8, potentiellement alimentés par des carburants durables et associés à une composante électrique moins importante que celle des groupes propulseurs actuels.

L’objectif envisagé est une introduction de cette nouvelle architecture en 2031. Si ce calendrier est confirmé, le premier moteur développé par General Motors pour la réglementation actuelle ne pourrait être utilisé que pendant deux saisons, en 2029 et 2030.

La situation pourrait même devenir plus délicate si la FIA décidait d’avancer le changement de réglementation à 2030. Dans ce scénario, le groupe propulseur américain ne bénéficierait que d’une seule saison de compétition avant de devoir être remplacé par une nouvelle génération de moteurs. Autant dire qu’il ne serait jamais développé !

Budkowski l’admet : "ce calendrier dépend toutefois d’une décision de la FIA et, plus largement, de nous, la communauté de la F1, composée des écuries et des motoristes. Nous sommes conscients de l’incertitude qui entoure ce calendrier, c’est pourquoi nous collaborons très activement avec la FIA et la F1 sur le prochain cycle réglementaire, car nous sommes, évidemment, une partie prenante dans ce dossier. Nous allons concevoir un moteur et faire fonctionner une écurie usine, mais nous avons aussi à cœur de veiller à ce qu’il s’agisse de l’unité de puissance la plus adaptée à la Formule 1."

Cette incertitude constitue un défi supplémentaire pour Cadillac, qui investit dans des installations industrielles et un programme de développement dont les premières applications en course pourraient avoir une durée de vie limitée.

Pour l’heure, aucune décision définitive concernant ce retour aux V8 n’est évoquée, mais cette perspective pourrait peser sur la planification à long terme du programme moteur de General Motors.

En attendant de disposer de son propre groupe propulseur, Cadillac utilise des moteurs clients fournis par Ferrari. Cette solution permet à la nouvelle écurie américaine de se concentrer sur la mise en place de son organisation et le développement de sa monoplace, la MAC-26.

Mais sa première saison en Formule 1 s’avère particulièrement compliquée. Cadillac est actuellement la seule des onze écuries du championnat à n’avoir inscrit aucun point en 2026.

La situation est d’autant plus préoccupante que la MAC-26 a été la monoplace la plus lente en qualifications lors des quatre dernières manches. Ces résultats soulignent l’ampleur du travail nécessaire pour rapprocher l’équipe du reste du peloton.

Mark Reuss reconnaît que Cadillac ne peut pas se satisfaire de sa position actuelle. Le président de General Motors rappelle que l’objectif du constructeur n’a jamais été de simplement participer au championnat.

"Vous savez, nous ne sommes pas là pour terminer derniers. Nous devons donc aller jusqu’au bout et construire cette équipe, développer le groupe propulseur et construire la voiture, comme nous l’avons fait en GTP."

Le dirigeant fait ici référence au programme d’endurance de Cadillac dans la catégorie GTP, où le constructeur a déjà acquis une expérience importante dans le développement de prototypes de compétition.

Mais la Formule 1 représente un défi différent, notamment parce que General Motors n’avait jamais participé directement à ce championnat auparavant.

"Cela prend un peu plus de temps ici, parce que c’est un environnement dans lequel nous n’avons jamais couru. Il faut réunir les bonnes personnes, les bons ingénieurs et les bons pilotes, et nous devons vraiment mettre ce processus en marche. Et c’est une progression logarithmique, pas linéaire."

Reuss remercie Pérez et Bottas pour leur patience

Malgré leurs difficultés sportives, Sergio Pérez et Valtteri Bottas continuent de jouer un rôle central dans la construction du projet Cadillac.

Mark Reuss estime que leur expérience et leur état d’esprit sont particulièrement précieux pour une équipe qui découvre encore les exigences de la Formule 1.

"Vous ne pouvez pas gagner toutes les courses. Personne ne peut gagner toutes les courses."

"Donc, lorsque cela arrive, lorsqu’ils connaissent une journée malheureuse ou que des erreurs ont été commises, ils passent à autre chose après cette course et perfectionnent leur travail, que ce soit avec la voiture, sur eux-mêmes, sur leur condition physique ou sur n’importe quel autre aspect."

"Ils recherchent cette perfection. Ces deux hommes qui courent pour nous font cela, et ils comprennent vraiment ce qu’il faut faire et le processus nécessaire. Pour être honnête, je suis vraiment, vraiment heureux qu’ils fassent preuve de patience avec nous. Cela demande une personnalité particulière."