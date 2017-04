Il n’a pas encore atteint la subtilité de Bernie Ecclestone en la matière, mais David Coulthard n’a pas été très « gentleman » envers les femmes pilotes non plus.

Même si l’Ecossais assure que les femmes pourraient un jour battre les hommes en piste, il a néanmoins assure qu’elles « avaient le gène de la maternité » et que cela pourrait les handicaper sur la piste.

« Nous avons tous des compétences différentes et quelques personnes ont choisi de les développer en compétition, et il n’y a pas de raison pour laquelle une femme ne pourrait pas concourir au plus haut niveau. »

« Ce n’est pas l’aspect physique qui limite les femmes. C’est peut-être cette petite séparation entre le gène de la maternité, dans l’ADN, qui rend les femmes capables d’avoir un enfant et de s’occuper de cet enfant. Pour ne pas paraître trop grossier sur ce sujet, il y a des différences physiques bien comprises du point de vue d’un homme et du point de vue d’une femme. Il y aurait beaucoup moins de conflits si les gars ne faisaient pas ce qu’ils font. Montrez-moi d’autres sports où vous pouvez avoir des hommes et des femmes concourir sur le même terrain de jeu. »

Parmi les pilotes femmes, David Coulthard trouve par exemple Susie Wolff, l’ancienne pilote de réserve de Williams, « très talentueuse ». Mais il ajoute d’emblée : « La réalité, cependant, et elle devrait le reconnaître, c’est que de la même manière que je n’étais pas aussi talentueux que Michael Schumacher ou Lewis Hamilton, elle n’était pas aussi talentueuse que Schumacher ou Hamilton. »

« Dans ce sport, au plus haut niveau, il ne faut pas trouver des bons compétiteurs, ils sont tous bons. Il s’agit de trouver des pilotes exceptionnels, et c’est ainsi que la vie devrait être. »

Plus consensuel sur un autre point, David Coulthard, un Ecossais, a rappelé son attachement à une Ecosse faisant partie intégrante du Royaume-Uni. « Je pense, personnellement, comme un enfant du monde, que nous sommes plus forts si nous travaillons ensemble. »