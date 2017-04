La deuxième et dernière journée d’essais privés sur le circuit de Sakhir est disputée aujourd’hui et comme hier, un gros travail de fond est au programme dans toutes les équipes. La bonne nouvelle du jour est à mettre au crédit de McLaren qui a pu prendre la piste et enchaîner les tours sans rencontrer de problème mécanique, ce qui va certainement ravir Stoffel Vandoorne qui a dépassé les 50 tours à midi.

Après 4h d’essais, Mercedes a de nouveau porté la W08 en haut de la feuille des temps, cette fois grâce à Valtteri Bottas qui a bouclé plus de 70 tours ! Une performance impressionnante réalisée sans le t-wing sur la flèche d’argent, que le Finlandais n’embarque pas aujourd’hui.

Il devance Esteban Ocon sur la Force India et Daniil Kvyat sur la Toro Rosso. Sebastian Vettel a signé le quatrième temps mais a vu son programme complètement contrarié puisque la Ferrari a rencontré un nouveau problème mécanique qui devrait, à l’image de la McLaren hier, la bloquer aux stands une majeure partie de la journée. Ferrari prévoit toutefois un retour en piste avant 13h, si tout se passe bien.

Gary Paffett est au travail chez Williams et avec une cinquantaine de tours résultant par un 5e chrono, l’Anglais a réussi une très bonne matinée. Vandoorne le suit, devant Kevin Magnussen, qui teste aujourd’hui les freins de Carbone Industrie.

Sergey Sirotkin est à l’œuvre chez Renault et se situe vers le fond du classement, tout juste devant Pierre Gasly qui remplace Ricciardo chez Red Bull. Les deux hommes ont avoisiné les 40 à 50 tours également. Pascal Wehrlein pointe à la dernière place du classement mais va viser, comme Marcus Ericsson hier, les 100 tours disputés dans une journée avec Sauber.

Les temps à midi :