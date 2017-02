Fernando Alonso a reconnu qu’il ne savait pas de quelle couleur serait sa nouvelle McLaren, qui sera baptisée MCL32 et dévoilée le 24 février prochain.

Le pilote espagnol répond ainsi aux spéculations selon lesquelles la McLaren ferait cette année la part belle à la couleur historique de l’équipe, le orange.

"J’ai lu comme quelque chose comme quoi cela pourrait être un mélange d’orange avec du noir ou du blanc. J’ai donc posé la question à Eric (Boullier) mais il m’a répondu que je dois attendre de la voir lors de la présentation !" déclare Alonso.

"Je la verrai de toute façon un peu avant, pour faire les photos officielles. Mais peu importe la couleur : tout ce que j’espère c’est qu’elle sera rapide."

Alonso poursuit en attendant sa préparation physique, sous la chaleur de Dubai.

"Je fais plus de 50 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pieds par jour. C’est très important de bien se préparer."

"90% des pilotes de la grille de départ de cette année ont uniquement conduit des Formule 1 qui sont à peine plus rapides que des GP2. Moi, j’ai piloté des voitures que l’on ne reverra jamais."

"Si nous améliorons bien de plusieurs secondes cette année les temps au tour, ce sera peut-être similaire. Mais je ne pense pas que cela changera radicalement le niveau physique requis chez un pilote."