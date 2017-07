Renault F1 a pu marquer de gros points hier, avec la 6e place de Nico Hulkenberg au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Mais Cyril Abiteboul n’oublie pas Jolyon Palmer, son 2e pilote, qui voulait briller à domicile. Malheureusement le Britannique n’a même pas pu prendre le départ à Silverstone, victime d’une chute de pression hydraulique.

"Nous devons nous excuser auprès de Jolyon qui avait obtenu une bonne position sur la grille. Nous voulions tous qu’il ouvre son compteur aujourd’hui et il l’aurait certainement fait sans ce problème," assure le patron de l’équipe française.

Evidemment, les espoirs se sont rapidement tournés vers Hulkenberg, 5e sur la grille. Il a pu prendre le départ sans problème, mener une bonne course. Et il aurait pu faire encore mieux sans un problème en fin de course.

"Nous avons connu une excellente course avec Nico qui a très bien piloté, sans commettre d’erreur et a parfaitement exécuté la stratégie. Nous étions trente bonnes secondes devant les Force India. C’est toujours un peu frustrant d’être autant exposé à la fiabilité puisque nous aurions pu mieux faire encore sans une perte de puissance à la fin (une fuite à l’échappement a provoqué la perte progressive du système de récupération d’énergie)."

"L’essentiel est que les évolutions ont fonctionné et nous sommes ravis de le voir dans les résultats. Avec de nouveaux apports prévus sur les prochaines courses, j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée pour finir la première partie de la saison en beauté."

"Ces points sont un bon moyen d’achever le week-end de notre quarantième anniversaire en F1. Tout en célébrant le passé, il est également réjouissant de voir nos jeunes pilotes briller. Félicitations à Nicholas Latifi, notre pilote d’essais, pour sa première victoire en F2, mais aussi à Oliver Rowland, notre pilote de développement, pour son podium."