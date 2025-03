F2, Melbourne, Course Sprint : Dürksen premier vainqueur de la saison

Retour de la Formule 2 à Melbourne ce week-end, avec comme tête d’affiche Victor Martins, qui débute sa troisième saison dans la catégorie. Vice-champion de Formule 3 en titre, c’est Gabriele Mini qui est le plus rapide lors des qualifications, mais l’Italien est pénalisé de deux places sur la grille pour avoir gêné Crawford. La pole position revient à Victor Martins, mais ce samedi c’est la course sprint avec grille inversée, et on retrouve en pole le dixième des qualifications, à savoir Fornaroli.

Deuxième sur la grille, Dürksen s’élance mieux que l’Italien et s’empare de la tête de la course, tandis que Browning conserve la troisième place. La course de Martins s’achève quant à elle bien vite, après seulement trois tours : le Français tape les barrières au virage 5 et doit arrêter sa ART en piste, suspension cassée. La voiture de sécurité virtuelle est mise en place, le temps de dégager la monoplace.

La véritable voiture de sécurité entrera finalement en action quelques tours plus tard, quand Esterson part en tête à queue dans le gravier au virage 6. On passe la mi-course et Dürksen gère son avance sur Fornaroli. Derrière il y a plus de batailles, et alors qu’il luttait avec Stanek pour la cinquième place, Beganovich part en tête à queue à la sortie du virage 9. Il s’en sort sans dommage matériel mais pointe maintenant à la 17è place.

Une deuxième intervention de la voiture de sécurité a lieu peu après, quand Meguetounif part lui aussi en tête à queue, mais cette fois au virage 10, et coince sa Trident dans les graviers. En tête, Dürksen continue de bien gérer ses relances et n’est pas inquiété jusqu’au drapeau à damiers.

Le pilote AIX Racing remporte donc cette première course sprint de la saison, devant Fornaroli et Browning. La quatrième place revient au très expérimenté Verschoor, qui devance Stanek, Montoya et Mini. Huitième, Marti empoche le dernier point du jour.