Choisir un utilitaire léger : Le guide pour vos besoins personnels

Utilitaire léger : Trouver le véhicule adapté à vos activités personnelles

Les véhicules utilitaires légers (VUL) ont la cote. 6,4 millions de VUL sont actuellement en circulation en France (1). Ils sont utiles dans votre vie personnelle, mais également dans votre vie personnelle. Afin de choisir la bonne camionnette, il est donc nécessaire de réfléchir à vos besoins de manière globale. Vous êtes à la recherche du meilleur van ? Voici quelques conseils pour faire le bon choix.

Identifier vos besoins et définir vos critères de choix

La première étape de la sélection de votre nouvel utilitaire léger consiste à définir les usages du véhicule.

Les principales utilisations d’une camionnette sont les suivantes :

Transporter des choses lourdes ou volumineuses.

Transporter du matériel spécifique (type outillage, par exemple).

Réaliser des déplacements personnels.

Partir en road trip pendant vos vacances.

Ensuite, il est intéressant d’anticiper la fréquence d’utilisation. Si vous conduisez l’utilitaire léger tous les jours, la notion de confort a un impact fort. Les distances parcourues et le type de routes empruntées sont aussi des éléments à prendre en compte.

Une fois vos besoins définis, plusieurs critères vont vous aider à sélectionner le bon VUL. Vous devez prendre en compte la motorisation, le volume utile, la maniabilité du véhicule.

Comparatif des modèles et options disponibles sur le marché

Le véhicule utilitaire léger a un poids de 3,5 tonnes, maximum. Sa largeur ne va pas au-delà de 2,55 mètres. Sa longueur n’excède pas les 12 mètres. Grâce à sa petite taille, il peut être conduit par tous les titulaires du permis B.

S’il doit respecter les dimensions ci-dessus pour faire partie de la catégorie des VUL, il existe en fait différentes formes :

Les fourgonnettes : c’est le plus petit des utilitaires légers. Elles ont la taille d’une voiture, mais la banquette arrière est supprimée.

Les camionnettes : ce sont des utilitaires compacts. Ils s’adaptent à la plupart des trajets.

Les petits camions : ils sont destinés à optimiser le transport de marchandises tout en restant maniables. Ils peuvent avoir une double cabine, une benne.

Vous disposez d’options afin d’adapter votre futur véhicule utilitaire léger à vos besoins. Vous pouvez choisir des portes coulissantes d’un côté ou des deux. Pour l’accès arrière, il est possible de disposer d’un hayon ou d’une double porte ouvrante. Vous avez également la possibilité de sélectionner les parties vitrées et tôlées de la carrosserie.

Enfin, les constructeurs peuvent vous proposer différents aménagements intérieurs.

Aspects pratiques : consommation, entretien et confort

La motorisation choisie impacte directement votre consommation d’énergie. Sélectionnez-la en fonction de vos trajets.

Avant d’acheter votre véhicule utilitaire léger, renseignez-vous sur l’entretien nécessaire (vidange, plaquettes, pneus…). Les véhicules électriques nécessitent moins d’entretien, par exemple.

Des équipements spécifiques peuvent améliorer votre confort d’utilisation du VUL :

Système d’exploitation mobile : vous retrouvez l’interface de votre smartphone sur l’écran du tableau de bord.

Aide à la manœuvre : une caméra de contrôle vous aide à éviter les obstacles, notamment lorsque vous essayez de vous garer.

Régulateur de vitesse : vous maintenez une vitesse constante sans utiliser la pédale d’accélérateur pendant vos longs trajets.

Couverture et assurance : protégez votre investissement

Une assurance vous protège contre les conséquences d’un sinistre. C’est un élément à prendre en compte absolument lorsque vous réfléchissez à acheter un véhicule utilitaire léger.

Demandez des devis assurance auto à plusieurs compagnies d’assurance afin de pouvoir comparer les tarifs, mais surtout les garanties offertes :

Responsabilité civile (dommages des tiers et des passagers) ;

Bris de glace ;

Vol du véhicule ;

Vandalisme ;

Intempéries (grêle, inondation, etc.) ;

Prise en charge des dommages corporels du conducteur.

Les informations présentes dans cet article sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité du Crédit Agricole ; elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer aux connaissances et compétences du lecteur. Il est vivement recommandé de solliciter les conseils d’un professionnel.

Certains produits et services mentionnés dans cet article peuvent être commercialisés par le Crédit Agricole : renseignez-vous sur leur disponibilité dans votre Caisse régionale.

La souscription à ces produits et services peut être soumise à conditions ou à la réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’étude et à l’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale.

Le contrat Assurance Auto est assuré par PACIFICA SA, entreprise régie par le code des assurances (mentions légales complètes accessibles ici).