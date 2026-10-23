Stroll veut ’capitaliser sur des opportunités’ pour Aston Martin F1 à Austin

Lance Stroll n’a pas caché un certain enthousiasme avant le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, notamment parce qu’il aime la ville du Texas, mais aussi le Circuit of the Americas sur lequel se tient le GP des USA ce week-end. Le pilote Aston Martin F1 espère pouvoir profiter de faits de course pour aller chercher un bon résultat, même s’il admet que ce ne sera pas possible en comptant sur les performances.

Le Canadien ne cache pas que le niveau de l’AMR26 n’est pas suffisant pour aller chercher un bon résultat, mais une course agitée pourrait offrir des chances de meilleur résultat à l’équipe dE Silverstone ce week-end.

"C’est bien, j’adore venir ici, c’est un super circuit et une très bonne ville" a déclaré Stroll. "Je ne pense pas, on connait le package et la voiture, on va juste essayer d’en tirer le maximum."

"On espère des opportunités sur lesquelles on pourrait capitaliser, mais on sait aussi où on en est. On essaie de tirer le maximum de ce qu’on a, on sait que ça a été difficile toute l’année. Il reste six courses, et on va essayer de capitaliser sur ce qui se présente."

Le moteur Honda des Aston Martin a subi de nombreux problèmes de pression hydraulique, et Stroll admet que c’est une faille bien connue que le motoriste veut résoudre pour la prochaine saison.

"On a eu divers problèmes tout au long de l’année, et le problème de pression hydraulique est l’un d’entre eux. Cela fait partie des nombreuses choses sur lesquelles on travaille et qu’on doit améliorer, et on donne tout pour y arriver."

Mike Krack explique pourquoi Stroll reste motivé

11 abandons, un classement non enregistré et une seule course terminée sur toute la saison : voilà les statistiques qui résument la difficile campagne 2026 de Lance Stroll en Formule 1.

Mais il ne faut pas douter un seul instant de son éthique de travail ni de sa motivation à voir Aston Martin progresser, assure Mike Krack, directeur de l’écurie Aston Martin.

Le championnat de cette année a été éprouvant pour Aston Martin et son nouveau partenaire motoriste, Honda. L’équipe n’a inscrit que sept points cette saison, tous grâce à Fernando Alonso, tandis que Stroll n’a pas encore ouvert son compteur.

Le Canadien a subi de plein fouet les problèmes de fiabilité de l’écurie ; sa saison a débuté par un classement non enregistré au Grand Prix d’Australie, où il a dû rentrer aux stands à quatre reprises alors qu’Aston Martin tentait de résoudre divers soucis sur l’AMR26 et son unité de puissance.

Stroll a ensuite connu 10 abandons au cours des 14 courses suivantes, avant de réussir enfin à boucler une distance de course complète lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, où il a signé son meilleur résultat de la saison : une 12e place. Hélas, la course suivante, à Singapour, s’est soldée par un nouvel abandon pour le Canadien.

Rien d’étonnant, donc, à ce que Stroll ait eu quelques échanges tendus avec son équipe à la radio, voire une altercation avec un commissaire de piste à Bakou, après un abandon causé par un problème de pression d’eau.

Pourtant, selon Krack, cela n’a en rien entamé la motivation de Stroll ni altéré son éthique de travail.

"Je peux vous donner un exemple. Mardi, c’est-à-dire il y a deux jours, il a passé pratiquement toute la journée dans le simulateur. Il ne s’est pas contenté de travailler sur la future monoplace. Il a également préparé ce week-end, en explorant même différentes pistes - notamment en ce qui concerne ses attentes en matière de comportement de la voiture. Je pense que cela répond à la question. Cela prouve que, malgré les problèmes et les difficultés que nous avons rencontrés, sa motivation reste intacte."

Stroll poursuivra aux côtés d’Alonso la saison prochaine, Aston Martin conservera ainsi un duo de pilotes inchangé pour la cinquième saison consécutive.

"Pour être honnête, cela n’a jamais vraiment constitué une source de distraction pour nous, en tant qu’équipe," a-t-il déclaré au sujet de la reconduction de ce duo.

"C’est assurément un avantage lorsqu’il s’agit d’évoquer la voiture de l’an prochain ou de travailler sur les aspects que j’ai mentionnés, comme le simulateur ; cela favorise une plus grande transparence, et bien d’autres choses encore."