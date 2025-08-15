Sargeant relance finalement sa carrière en sport automobile

Quelques mois seulement après avoir semblé abandonner complètement le sport automobile, Logan Sargeant a signé avec Oliver Gavin Motorsport Management (OGMM) afin de se consacrer à une carrière dans les courses de voitures de sport, et a annoncé dans la foulée sa prochaine destination.

L’Américain de 24 ans a perdu son siège chez Williams F1 au profit de Franco Colapinto au milieu de l’année 2024, puis s’est retiré d’un projet de participation en ELMS, catégorie LMP2, au début de l’année 2025.

"Suite à la décision de Logan Sargeant de se retirer du sport pour se consacrer à d’autres intérêts, (IDEC) et Genesis Magma Racing prennent acte de sa décision et annonceront son remplaçant dans les prochains jours" avait déclaré l’écurie française IDEC-Genesis Magma Racing, qui opérera les prototypes Hypercar du groupe Hyundai.

Aujourd’hui, la nouvelle société de management d’Oliver Gavin a annoncé le recrutement du pilote américain : "Nous sommes ravis d’accueillir Logan Sargeant au sein de l’équipe OGMM. Fort d’une solide expérience en monoplace et âgé de seulement 24 ans, Logan rejoint OGMM afin de se concentrer sur une future carrière dans les voitures de sport."

OGMM est dirigée par Oliver Gavin, 52 ans, pilote officiel de Corvette depuis près de 20 ans, mais surtout connu dans le milieu de la F1 comme pilote de voiture de sécurité entre 1997 et 1999, avant Bernd Maylander, qui officie toujours.

Et si Sargeant a signé avec un nouveau management, c’est parce qu’il va faire son retour au volant en cette fin de saison 2025. Il va rouler en catégorie LMP2 lors des deux dernières courses de la saison 2025 de l’IMSA, championnat qui compte des courses d’endurance comme les 24 Heures de Daytona et les 12H de Sebring, mais aussi des courses dites sprint de moins de deux heures.

Sargeant roulera avec l’équipe PR1/Mathiasen Motorsports à Indianapolis le 21 septembre et à Road Atlanta le 11 octobre dans le cadre de la célèbre course Petit Le Mans, ce qui n’est pas sans plaire au principal concerné : "Je suis super excité de remonter dans une voiture pour les deux dernières courses LMP2 de l’IMSA avec PR1/Mathiasen Motorsports."

"C’est une excellente occasion de piloter sur deux circuits exceptionnels, Indianapolis et Road Atlanta, et d’aider mes coéquipiers Ben et Naveen à obtenir de bons résultats. Je suis impatient de contribuer au succès de l’équipe lors de ces deux courses et de mettre mes connaissances et mon expérience au service de tous les participants."