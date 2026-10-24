Pourquoi Adobe a-t-il choisi Alpine pour faire son entrée en Formule 1 ?

Pierre Gasly mesure mieux que quiconque l’évolution spectaculaire de la popularité de la Formule 1 aux États-Unis. Présent à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, le pilote Alpine s’est souvenu d’une époque où il devait prétendre être un pilote de NASCAR pour expliquer son métier aux Américains. Dix ans plus tard, le Français découvre un pays où les produits dérivés de la F1 sont omniprésents et où les circuits attirent des foules considérables. Ces souvenirs ont accompagné l’annonce d’un nouveau partenariat entre Alpine et Adobe, destiné à renforcer les relations avec les supporters grâce aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle.

La transformation de la Formule 1 aux États-Unis ne se mesure pas uniquement au nombre de Grands Prix organisés sur le territoire américain ou à la fréquentation des circuits. Elle se reflète également dans le quotidien des pilotes, désormais beaucoup plus facilement reconnus par un public qui, il y a encore une dizaine d’années, connaissait parfois très peu leur discipline.

Pierre Gasly en a fait personnellement l’expérience. À l’occasion du Grand Prix des États-Unis, le Français est revenu sur ses premiers séjours outre-Atlantique, lorsqu’il évoluait encore dans les catégories de promotion et occupait un rôle de pilote de réserve en Formule 1.

À l’époque, expliquer son activité professionnelle pouvait rapidement devenir compliqué. Aujourd’hui, la situation a radicalement changé. Gasly se souvient notamment de son arrivée aux États-Unis en 2015, à une époque où la Formule 1 ne bénéficiait pas encore de l’exposition qu’elle connaît aujourd’hui.

Le Français, alors pilote de réserve, devait régulièrement expliquer ce qu’était son métier à des personnes peu familières avec le championnat.

"Je me souviens encore de mes voyages aux États-Unis en 2015, lorsque les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie."

"J’essayais de leur expliquer que j’étais pilote de réserve en Formule 1. Et au bout de quelques minutes, je finissais simplement par dire que j’étais pilote de NASCAR pour passer la soirée."

"Je me contentais de raconter cette histoire, parce que les gens ne connaissaient pas encore notre sport. Et maintenant, c’est vraiment incroyable."

Dix ans plus tard, Gasly constate une transformation profonde de la place occupée par la Formule 1 dans le paysage sportif américain.

À Austin, où se déroule le Grand Prix des États-Unis, il remarque notamment l’omniprésence des supporters et des produits dérivés des écuries.

"Vous vous promenez dans Austin, tout le monde porte des vêtements ou des produits dérivés de la Formule 1. Je pense qu’un demi-million de personnes vont venir sur l’ensemble du week-end du Grand Prix des États-Unis. La plupart des circuits sont absolument pleins."

"C’est une période extraordinaire pour faire partie de notre sport, en tant que pilote, en tant qu’équipe ou en tant que marque. Il y a actuellement une véritable dynamique."

Cette croissance constitue également un facteur d’attractivité majeur pour les entreprises qui souhaitent s’associer à la Formule 1. Et Alpine vient précisément d’annoncer l’arrivée d’un nouveau partenaire particulièrement important dans le domaine des technologies numériques.

Adobe rejoint Alpine : un partenariat qui rappelle des souvenirs à Gasly

Pierre Gasly s’exprimait aux côtés de Marissa Dacay, vice-présidente mondiale du marketing entreprises chez Adobe, à l’occasion de la présentation du premier partenariat de la société américaine avec une écurie de Formule 1.

L’accord conclu avec Alpine entrera pleinement en application au début de la saison 2027. Il prévoit notamment l’utilisation de plusieurs solutions logicielles d’Adobe, ainsi que le déploiement de campagnes destinées à renforcer les interactions avec les supporters.

Pour Gasly, cette association possède également une dimension personnelle. Le Français connaît en effet la marque depuis son enfance, lorsque sa famille cherchait des partenaires financiers pour accompagner ses débuts en sport automobile.

Sa mère, Pascale Gasly, consacrait alors de nombreuses heures à préparer des dossiers de sponsoring.

"Je me souviens d’Adobe lorsque j’étais enfant. Ma mère préparait des brochures de sponsoring et, sur l’ordinateur que nous avions, elle passait des nuits et des nuits à chercher des sponsors."

"Et je me souviens du logo Adobe sur le bureau de l’ordinateur. C’était probablement l’un des premiers logiciels que je me souviens avoir vu ma famille utiliser."

"C’est donc vraiment très sympa de les avoir à nos côtés. C’est évidemment une marque connue dans le monde entier et très haut de gamme. Et je suis certain qu’en unissant nos forces, nous ferons de cette collaboration une grande réussite."

L’accord entre Alpine et Adobe ne se limitera pas à une présence commerciale sur les supports de communication de l’écurie. Il doit notamment permettre à l’équipe d’utiliser des outils d’intelligence artificielle générative et des logiciels spécialisés pour développer ses campagnes marketing et personnaliser ses interactions avec les supporters.

Gasly considère que ces technologies peuvent jouer un rôle important dans le développement futur de la Formule 1.

"Je pense qu’il existe de nombreuses façons de tirer le meilleur parti de ce partenariat. Aujourd’hui, l’engagement des fans est essentiel en Formule 1. En matière de visibilité, nous constatons que beaucoup plus de marques s’engagent en Formule 1, au niveau des équipes, mais aussi au niveau des pilotes."

"Il y a beaucoup plus d’opportunités, beaucoup plus de marques, et nous essayons d’avoir un impact positif pour notre équipe, pour nos performances, mais aussi, dans une perspective plus large, pour les supporters."

Pourquoi Adobe considère la F1 comme une association idéale

Pour Adobe, l’arrivée en Formule 1 représente une nouvelle étape dans sa stratégie de développement auprès des grandes organisations sportives.

Marissa Dacay a expliqué que le championnat présentait plusieurs caractéristiques particulièrement intéressantes pour une entreprise spécialisée dans les données, les logiciels et la création de contenus.

La F1 repose notamment sur l’analyse permanente des performances et l’exploitation de quantités considérables de données.

"Il n’existe aucun sport davantage axé sur les données et la performance que la Formule 1."

"C’est donc une association absolument idéale pour nous, parce que nous vivons nous aussi à travers les données, la performance et la créativité."

La responsable américaine estime également que la technologie peut aider les équipes à mieux répondre à la diversité de leur public international.

"C’est aussi une période extraordinaire pour utiliser la technologie. Si vous pensez à la Formule 1, avec 24 courses, de multiples langues, énormément de cultures et de nuances..."

Cette diversité pose des défis importants aux services marketing des écuries. Il ne suffit plus de diffuser un même contenu auprès de tous les supporters. Les équipes cherchent désormais à adapter leurs messages aux habitudes, aux préférences et aux particularités culturelles de chaque public.

"Comment faire pour développer à grande échelle votre manière de toucher vos supporters et de leur parler de façon personnalisée, en tenant compte des nuances culturelles, chaque week-end tout au long de l’année, et cela sur tous les canaux par lesquels vous communiquez avec eux ?"

C’est précisément sur cette problématique que repose une grande partie de l’accord conclu avec Alpine.

À partir de 2027, Adobe mettra plusieurs de ses solutions à la disposition de l’écurie française. L’objectif principal sera de développer les interactions avec les supporters, notamment grâce à l’intelligence artificielle et à une meilleure exploitation des données.

Adobe GenStudio permettra à Alpine de gérer, produire et organiser ses campagnes marketing destinées aux fans du monde entier. L’écurie utilisera également Adobe Experience Platform et Adobe Brand Visibility, afin de renforcer ses capacités de personnalisation et de visibilité numérique.

De leur côté, les supporters pourront participer à de futures opérations organisées avec Alpine en utilisant Adobe Express. Ces outils doivent permettre de faire évoluer la relation entre une équipe de Formule 1 et son public, en donnant davantage de place à la création et à la participation des fans.

Marissa Dacay considère que cette approche correspond à une vision commune entre Adobe et l’écurie basée à Enstone.

"Pour nous, il s’agit d’un tout nouveau chapitre. C’est un sport véritablement mondial, ce qui est très important à nos yeux."

"Le sport est un moyen extraordinaire de relier la technologie, l’humain, la créativité et la culture."

Pour Adobe, le choix d’un partenaire ne repose donc pas uniquement sur sa visibilité médiatique.

"Lorsque nous recherchons un partenaire, la question est de savoir comment nous pouvons partager cette vision consistant à réunir la performance du sport ou de l’équipe, la technologie, la créativité et l’intelligence artificielle pour transformer la manière dont les supporters interagissent avec l’équipe ou avec le sport."

L’une des ambitions principales d’Adobe consiste à faire évoluer le rôle traditionnel des supporters. Selon Dacay, les fans ne souhaitent plus seulement recevoir des informations, regarder des vidéos ou consulter les publications officielles des écuries. Ils veulent également participer à la création de contenus et contribuer à raconter l’histoire de leur équipe favorite.

"Il existe aussi une opportunité aujourd’hui : les supporters ne se contentent plus de consommer les contenus que nous leur proposons. Ils veulent participer à la création des contenus qui racontent l’histoire."

"Ils veulent faire partie de l’histoire. Je pense qu’il n’existe pas de meilleurs outils que les nôtres pour aider les supporters à participer aux activités de l’équipe et à se sentir davantage intégrés à l’écurie et au sport."

La responsable rappelle que les technologies de son entreprise sont déjà utilisées dans de nombreuses campagnes de marketing sportif. Mais elle reconnaît que le grand public associe encore principalement Adobe à ses logiciels historiques, notamment Photoshop et aux documents PDF.

"Vous nous connaissez probablement déjà pour le PDF, pour Photoshop et pour tout ce qu’Adobe a réalisé depuis plus de 40 ans."

"Peu de gens savent que nous sommes également présents dans le marketing et dans l’orchestration de l’expérience client."

"Ainsi, une grande partie des expériences personnalisées que vous vivez lorsque vous interagissez avec l’application d’une équipe, lorsque vous recevez un e-mail ou lorsque vous voyez apparaître une campagne marketing sont alimentées par Adobe."

"L’opportunité que nous avons ici consiste donc à aller au-delà de cet héritage lié à la créativité et aux documents, pour lequel vous connaissez Adobe."

"Nous voulons commencer à établir ce lien : lorsque vous interagissez avec une marque comme Alpine ou une équipe comme Alpine, et que vous vivez une expérience extraordinaire en tant que supporter, nous sommes derrière la capacité de cette équipe à vous comprendre, vous et vos préférences."

"Nous sommes derrière le contenu qui a été personnalisé pour vous à cet instant."

"Nous sommes derrière la capacité à vous atteindre où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone, à la télévision, sur une application ou sur une plateforme de diffusion en continu."

"C’est ce que nous cherchons à rendre possible à travers ces partenariats avec le monde du sport."