Ocon réagit à son remplacement par Câmara chez Haas F1

Esteban Ocon ne cache pas son incompréhension face à la décision de Haas de ne pas le conserver pour la saison 2027 de Formule 1. Alors que l’écurie américaine a officialisé l’arrivée de Rafael Câmara, actuellement en tête du championnat de Formule 2, le Français reconnaît pleinement les qualités de son successeur et estime qu’il mérite sa chance dans la catégorie reine. Mais à 30 ans, Ocon refuse d’accepter que cette promotion puisse signifier la fin de sa propre carrière. Convaincu que ses performances ne sont pas à l’origine de son éviction, il assure avoir encore sa place sur la grille.

À la veille des essais libres du Grand Prix des États-Unis, Esteban Ocon se retrouve dans une situation particulièrement délicate. Le Français sait désormais qu’il ne pilotera plus pour Haas en 2027, après la décision de l’équipe américaine de confier l’un de ses volants à Rafael Câmara.

Le Brésilien, actuellement leader du championnat de Formule 2, franchira ainsi une nouvelle étape dans sa carrière après avoir convaincu Haas de lui offrir ses débuts en Formule 1. De son côté, Oliver Bearman n’a pas encore été officiellement confirmé pour la saison prochaine, mais l’écurie souhaite prolonger sa collaboration avec le Britannique et doit finaliser un nouveau contrat avec Ferrari

Cette situation laisse Ocon face à des perspectives limitées. Les places encore disponibles sur la grille 2027 sont devenues extrêmement rares et, sauf en cas de départ chez Cadillac F1, le Français pourrait être contraint de passer une saison sans volant de titulaire.

Une fonction de pilote de réserve apparaît désormais comme l’une de ses principales possibilités pour rester impliqué en Formule 1, plutôt qu’un départ vers une autre catégorie du sport automobile.

Interrogé au Grand Prix des États-Unis, Ocon a tenu à distinguer deux sujets : le mérite de Rafael Câmara et sa propre situation. Le Français ne remet absolument pas en cause la promotion du jeune Brésilien, dont il reconnaît les performances dans les catégories de promotion.

En revanche, il considère que son départ de Haas ne se justifie pas par ses résultats sportifs.

"Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je peux dire, c’est que Rafa mérite d’avoir sa chance en F1. Je pense qu’il a montré dans les catégories de promotion qu’il était très bon."

"Mais cela ne signifie pas que je mérite de me retrouver hors de la F1 en même temps. Voilà tout. Je viens ici pour faire le meilleur travail possible, en essayant de tirer le maximum de la voiture."

Le Français continue toutefois de se montrer particulièrement prudent lorsqu’il est interrogé sur les raisons exactes qui ont conduit l’équipe américaine à ne pas prolonger son contrat. Il affirme que plusieurs circonstances ont pesé dans ce choix, sans souhaiter les détailler publiquement.

Une chose est certaine à ses yeux : ses performances ne constituent pas la véritable explication de son départ.

Ocon insiste sur son parcours pour défendre sa légitimité en Formule 1. Le Français rappelle avoir remporté des courses dans toutes les catégories qu’il a disputées, depuis ses premières années en karting jusqu’à la catégorie reine.

Pour lui, ce palmarès démontre qu’il possède toujours les qualités nécessaires pour occuper un volant de titulaire.

"Comme je l’ai dit, je mérite d’être ici, en Formule 1. Il y a de nombreuses circonstances qui expliquent pourquoi je ne serai pas là l’année prochaine. Mais ce ne sont pas des raisons liées à mes performances. J’ai tout gagné dans toutes les catégories."

"Je l’ai fait en karting, en Formula Renault, en Formule 3, en GP3 et en F1. Dans toutes ces catégories, j’ai remporté des courses. Si l’on considère uniquement l’aspect sportif, je mérite d’être en F1. Je suis convaincu que ce n’est pas ma dernière année en Formule 1."

Même si les possibilités pour 2027 sont très réduites, Ocon refuse de considérer qu’une absence temporaire de la grille mettrait définitivement fin à son parcours dans le championnat. Il espère donc pouvoir rester suffisamment proche du paddock pour saisir une éventuelle opportunité de retour.

En attendant de connaître la suite de sa carrière, Ocon assure vouloir rester pleinement concentré sur ses dernières courses avec Haas. Le Français entend continuer à exploiter le potentiel de sa monoplace et contribuer aux objectifs de l’écurie américaine jusqu’à la fin de la saison.

Haas occupe actuellement la septième place du championnat des constructeurs, avec sept points d’avance sur Audi. Un écart qui laisse encore ouverte la bataille entre les deux équipes lors des dernières manches.

Dans ce contexte, les performances d’Ocon pourraient jouer un rôle important dans la capacité de Haas à conserver sa position au classement. Le pilote français souhaite donc terminer son passage dans l’équipe sur une note positive, malgré la déception provoquée par l’annonce de son départ.

Cette volonté de continuer à se battre s’inscrit également dans son objectif personnel de démontrer qu’il mérite toujours une place en Formule 1.

Ocon n’a pas reçu de messages privés de soutien

L’annonce de son absence de volant pour 2027 a suscité plusieurs réactions de soutien dans le paddock. Mais Ocon a précisé que ces marques de sympathie publiques ne s’étaient pas nécessairement accompagnées de messages personnels de la part des autres pilotes.

Interrogé sur le soutien reçu de ses collègues, le Français a expliqué avoir échangé avec certains d’entre eux, sans pour autant avoir été contacté directement par message.

"Bien sûr, je parle avec certains pilotes dans ma vie privée. Lance, par exemple, est venu me parler. Mais je n’ai reçu de message de personne."

"Ils ne m’ont pas envoyé de message. Ils m’ont soutenu dans la presse. C’est très bien comme ça. De toute façon, ce n’est pas la fin. Je ne demande le soutien d’aucun pilote, ni de qui que ce soit. Ce n’est pas ce dont j’ai besoin. C’est un monde difficile pour tout le monde, d’une certaine manière."

Il considère que tous les pilotes évoluent dans un environnement où leur avenir peut être remis en question très rapidement, indépendamment de leur expérience ou de leurs résultats passés.

"Nous vivons tous la même chose. Si vous n’êtes pas performant pendant trois courses, vous êtes le pire. Si vous réalisez trois bonnes courses, vous êtes le meilleur. C’est toute la difficulté de ce sport."