Gasly admet qu’Alpine F1 devra ’attendre 2027’ pour régler certains problèmes

Pierre Gasly admet qu’il sera impossible de corriger les difficultés de l’A526 cette année, et qu’il faudra attendre 2027 pour supprimer les lacunes de sa monoplace. Le pilote Alpine F1 explique que les limitations de la monoplace sont surtout dues aux conditions de course, alors qu’il enchaîne les qualifications impressionnantes depuis plusieurs courses, comme il le faisait déjà en début de saison.

L’important pour le lui est surtout de voir aussi qu’il y a du travail sur ces problèmes, qui sont identifiés et qui doivent faire l’objet d’une correction pour l’année prochaine afin de progresser encore.

"Nous sommes conscients des limites de la voiture actuellement, on a des choses que l’on doit régler pour la saison prochaine, que l’on n’aura pas avant la fin de saison. On doit en être conscients et maximiser les choses autour" a déclaré Gasly.

"Sur un tour unique en qualifications, j’ai l’impression de réussir à faire fonctionner les choses, mais en course avec des pneus plus chauds et plus de pression, ça n’aide pas la voiture pour l’instant."

"On essaie de trouver un moyen, mais il y a du positif à tirer sur les trois derniers week-ends, avec les Q3 à chaque fois. Le dimanche avec cette voiture est un peu plus difficile mais on va essayer de garder cette position du départ. On a des petites nouveautés, rien d’énorme, mais à ce stade de la saison, on prend toutes les évolutions."

Interrogé sur le retard d’Alpine face à Racing Bulls, le Français admet que l’écart qui dépasse désormais les 30 points est important, mais il rappelle que tout peut se produire sur des courses difficiles.

"Personnellement, je veux prendre les courses les unes après les autres. On a un gros écart, mais on a vu en 2024 qu’on avait eu ce double podium incroyable au Brésil et on a marqué beaucoup de points. C’est un gros défi mais ce n’est pas encore impossible."

Gasly a aussi été interroge sur la bataille des top teams, qui a permis cette année à quatre équipes de gagner au moins deux courses jusqu’ici, avec des écarts déjà très faibles, et il pense que le retour en forme de Max Verstappen est impressionnant.

"Si je regarde le top 4, en tant que fan de sport automobile, c’est assez passionnant. En ce moment, nous avons eu McLaren qui a gagné, Ferrari qui a gagné à un moment donné, mais Max est de retour. Mercedes est très compétitive. Donc de ce côté-là, je pense que c’est assez serré."

Tout en saluant la bataille de plus en plus compétitive à l’avant, Gasly estime que la Formule 1 a encore du travail à faire pour rapprocher le peloton des leaders : "Maintenant, c’est juste l’écart entre ces équipes de pointe et le milieu de tableau qui est, à mon avis, actuellement trop grand."

"Et il y a un peu comme deux ligues au sein d’une même ligue. En fin de compte, je ne veux pas m’en plaindre parce qu’il nous appartient de faire du meilleur travail et d’offrir une meilleure performance, et c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer."

Il a également suggéré que les différences entre les équipes pourraient progressivement diminuer, comme on le voit à chaque fois qu’il y a une nouvelle réglementation et une convergence des performances.

"À chaque fois, on a l’impression que tous les écarts se creusent, puis qu’ils finissent par se réduire à mesure que la réglementation s’installe et que tout le monde peut en quelque sorte atteindre le maximum de ce qu’il peut faire. Donc, je pense qu’il faut lui donner encore une année ou deux. Et, espérons-le, ce plateau pourra se rapprocher."