La famille Senna voit en Antonelli un nouveau ’Senninha’, Wolff appelle à la patience

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans lors du Grand Prix de Mexico, Kimi Antonelli suscite déjà des comparaisons avec les plus grandes légendes de la discipline. Son hommage à Ayrton Senna lors du Grand Prix du Brésil, quelques jours après une rencontre avec la famille du triple champion du monde, a notamment renforcé ce rapprochement. Mais Toto Wolff préfère tempérer l’enthousiasme autour de son jeune pilote Mercedes. S’il se réjouit de l’affection que lui témoigne la famille Senna, le patron de l’écurie allemande refuse de placer prématurément Antonelli au niveau d’une figure qu’il considère comme l’un des géants de l’histoire de la Formule 1.

Kimi Antonelli a vécu des semaines particulièrement riches en émotions. Après avoir décroché son premier titre mondial au Grand Prix de Mexico, devenant le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, l’Italien s’est rendu au Brésil pour disputer l’épreuve d’Interlagos avec un hommage particulier à Ayrton Senna.

Quelques jours avant le Grand Prix de São Paulo, le pilote Mercedes avait rencontré la famille du triple champion du monde brésilien. Il avait ensuite pris la piste avec un casque jaune rappelant celui que portait Senna au cours de sa carrière.

Un geste symbolique qui a renforcé les parallèles établis entre les deux pilotes, d’autant que la famille du Brésilien semble avoir développé une affection particulière pour le jeune Italien.

Mais Toto Wolff, interrogé à l’issue du Grand Prix du Brésil, préfère prendre ses distances avec ces comparaisons.

Pour le directeur de Mercedes, Ayrton Senna appartient à une catégorie de pilotes dont l’héritage dépasse largement les statistiques et les résultats sportifs.

"Comparer Kimi à Senna, je veux dire... J’avais déjà calmé la presse italienne à ce sujet il y a quelques mois. J’ai toujours été assez réticent à faire cette comparaison parce que, comme Frank [Williams] et Ron [Dennis], Senna est un géant de ce sport, tant pour l’homme qu’il était que pour le pilote de course qu’il était", a expliqué l’Autrichien.

"J’ai le sentiment que fixer de telles références à un pilote de 20 ans représente énormément de pression, et c’est pourquoi je ne veux pas le comparer à ce stade. Kimi est Kimi, Senna était Senna."

Si Wolff refuse d’établir une comparaison directe entre les deux champions, il ne cache toutefois pas son émotion devant l’accueil réservé à Antonelli par la famille Senna.

"C’est touchant de voir comment la famille Senna l’accueille. Ils disent que c’est la première fois qu’ils ont l’impression qu’il y a un deuxième Senninha. C’est la première fois que l’on peut se dire : ’D’accord, il lui ressemble un peu.’ Mais peut-être qu’à ce stade, il est encore un Senninha et pas encore un Senna. Alors laissons Senninha grandir, laissons-le devenir un Senna."

Le terme "Senninha", qui signifie littéralement "petit Senna", illustre l’affection exprimée par la famille du triple champion du monde à l’égard d’Antonelli.

Le directeur de Mercedes préfère y voir un encouragement à poursuivre sa progression plutôt qu’une comparaison définitive entre deux carrières.

Antonelli a déjà accompli quelque chose d’exceptionnel en devenant champion du monde à 20 ans, mais Wolff tient à rappeler que "la construction d’une légende de la Formule 1 s’inscrit dans la durée".

Wolff rejoint Williams et Dennis dans l’histoire de la F1

Les références de Toto Wolff à Frank Williams et Ron Dennis ne doivent rien au hasard. Le Grand Prix du Brésil a également marqué une étape historique pour Mercedes, qui a remporté son neuvième titre mondial des constructeurs.

Avec ce nouveau sacre, Wolff égale le total de neuf titres des constructeurs remportés par Frank Williams en tant que directeur d’écurie.

En additionnant les titres mondiaux des pilotes et des constructeurs obtenus sous sa direction, l’Autrichien atteint désormais un total de 17 couronnes. Il rejoint ainsi Ron Dennis, qui avait lui aussi accumulé 17 titres mondiaux avec McLaren. Frank Williams compte pour sa part 16 titres cumulés.

Ces statistiques placent désormais Wolff parmi les dirigeants les plus titrés de l’histoire de la Formule 1, aux côtés de deux personnalités qui ont profondément marqué le championnat.

Interrogé sur la signification de ces records, Toto Wolff a tenu à rendre hommage aux deux anciens dirigeants.

"Quand j’y pense, ces deux hommes sont des géants de ce sport", a déclaré Wolff.

"Je n’évolue même pas dans la même galaxie que Frank, qui, après son accident, a été capable d’accomplir de grandes choses."

"De la même manière, Ron est quelqu’un que l’on admire, qui a été une référence dans ce sport, qui a établi de nouvelles normes, avec probablement aussi un peu ce syndrome de l’attention portée aux détails, cette tendance à toujours repérer ce qui ne va pas. Je ne me considérerai donc jamais comme appartenant à cette catégorie."