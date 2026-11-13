Leclerc refuse de répondre aux accusations de Hamilton sur leur rivalité chez Ferrari

Les tensions entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton continuent de faire parler chez Ferrari, près de deux semaines après leur joute au départ du Grand Prix du Mexique. Alors que le septuple champion du monde a reproché à son équipier de se comporter différemment lorsqu’il l’affronte en piste, le Monégasque a préféré ne pas répondre directement à cette accusation. Leclerc a surtout exprimé sa lassitude face à une polémique qui, selon lui, a déjà beaucoup trop duré.

Charles Leclerc n’a aucune intention de relancer publiquement les tensions avec Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari a choisi d’éluder une question particulièrement sensible concernant les accusations formulées par son équipier après leur affrontement au Grand Prix du Mexique.

L’incident remonte au premier tour de la course disputée à Mexico, lorsque Leclerc avait tenté de prendre l’avantage sur Hamilton pour s’emparer de la tête au virage 4.

Les deux Ferrari étaient sorties de la piste au cours de cette manœuvre, mais le Monégasque avait finalement réussi à prendre la première place.

Leclerc n’avait cependant pas pu rendre immédiatement sa position à Hamilton, Max Verstappen ayant entre-temps dépassé la Ferrari numéro 44.

Les commissaires sportifs avaient finalement décidé d’infliger une pénalité de cinq secondes au Monégasque pour cet épisode.

La suite de la course, marquée notamment par une interruption au drapeau rouge et une intervention de la voiture de sécurité, avait permis à Verstappen de terminer devant Hamilton avec moins d’une seconde d’avance, tandis que Leclerc avait dû se contenter de la quatrième place.

Un résultat particulièrement frustrant pour le septuple champion du monde, qui estimait que Ferrari avait laissé échapper un doublé.

Après l’arrivée, Hamilton avait affirmé être "vraiment furieux" d’avoir perdu cette occasion. Il avait également reproché à Leclerc d’adopter une attitude "du tout ou rien" dans leurs duels et de se battre contre lui "différemment" de ce qu’il faisait face aux autres pilotes.

Des déclarations qui avaient contribué à alimenter les interrogations sur les relations entre les deux hommes au sein de la Scuderia.

Leclerc refuse d’alimenter davantage la polémique

Quelques jours après cet épisode, les deux pilotes avaient participé à une réunion avec Frédéric Vasseur, le jeudi soir du Grand Prix du Brésil, afin de mettre les choses au clair.

Le directeur de Ferrari avait lui-même vivement critiqué leur comportement après l’incident de Mexico, allant jusqu’à accuser les deux hommes d’avoir manqué de respect à la marque Ferrari.

Cette discussion devait permettre de calmer les tensions et de retrouver un fonctionnement plus serein au sein de l’équipe.

Leclerc n’avait pas participé à sa traditionnelle séance médiatique du jeudi, étant arrivé tardivement au Brésil après la naissance de son premier enfant.

Ce n’est donc que plus tard que le Monégasque a pu être interrogé pour la première fois sur les événements du Mexique et leurs conséquences.

Une question lui a notamment été posée sur l’affirmation de Hamilton selon laquelle il se battait différemment contre son équipier britannique.

Plutôt que de contester ou de confirmer cette accusation, Leclerc a préféré ne pas entrer dans le débat.

"Je ne voudrais pas faire de commentaire là-dessus", a-t-il répondu.

"Honnêtement, il y a eu beaucoup trop de commentaires et beaucoup trop d’agitation autour de cette histoire depuis beaucoup trop longtemps, donc je n’ai pas vraiment envie de me lancer dans ce genre de commentaires."

Le Monégasque n’a donc pas souhaité préciser s’il estimait que son comportement en piste était effectivement différent lorsqu’il affrontait Hamilton.

Interrogé ensuite sur l’ampleur prise par cette affaire, Leclerc a reconnu que la polémique avait dépassé ce qu’elle aurait dû représenter.

"Je pense effectivement que cette histoire a duré beaucoup plus longtemps qu’elle n’aurait dû", a-t-il déclaré.

La question de la cohabitation entre deux pilotes de premier plan chez Ferrari a également été soulevée lors de cet échange avec les médias.

Il a notamment été rappelé à Leclerc que les affrontements entre deux pilotes disposant d’un statut de numéro un n’étaient pas rares dans les grandes écuries.

Lewis Hamilton lui-même a déjà connu une situation particulièrement tendue chez Mercedes, lorsqu’il affrontait Nico Rosberg pour le championnat du monde entre 2013 et 2016.

Cette rivalité avait régulièrement provoqué des désaccords et des incidents en piste, malgré la domination de Mercedes à cette époque.

Invité à réagir à l’idée que de telles tensions puissent faire partie du fonctionnement normal d’une équipe réunissant deux pilotes ambitieux, Leclerc a reconnu que l’histoire de la Formule 1 semblait aller dans ce sens.

"Je veux dire, l’histoire parle d’elle-même et, peut-être que oui, avec le recul, c’est peut-être quelque chose de nécessaire", a-t-il estimé.

"En même temps, il arrive que l’on ne soit pas d’accord, mais il faut trouver un terrain d’entente."