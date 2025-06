La F1 conserve finalement ses patins en titane sauf cas de force majeure

La FIA a décidé que les F1 conserveraient des patins en titane pour le reste de la saison 2025, suite aux essais effectués lors du Grand Prix d’Espagne.

Suite aux craintes que les étincelles créées par les patins en titane sous les voitures soient à l’origine des incendies d’herbe qui ont perturbé le week-end du Grand Prix du Japon, un essai a été réalisé à Barcelone, une voiture de chaque équipe utilisant un patin en acier afin d’évaluer les différences.

Les patins en acier perdent leur chaleur plus rapidement que le titane, mais ils sont également plus lourds. La FIA aurait toutefois prévu d’utiliser des patins en acier sur les circuits avec de l’herbe le long de la piste, comme à Montréal, Silverstone et Spa, tandis que les circuits urbains ou les circuits avec des dégagements en béton, comme à Bakou ou à Abu Dhabi, conserveraient les patins en titane.

Cependant, après une évaluation des essais de Barcelone, la FIA a désormais indiqué que les patins en titane resteraient en place pour le reste de la saison 2025, mais que les équipes doivent avoir des patins en acier en réserve en cas de force majeure.

"Les patins en titane resteront le matériau obligatoire pour le reste de la saison. Cependant, il est demandé aux équipes de disposer de patins en acier inoxydable sur toutes les épreuves, car ils pourraient devenir obligatoires si des incendies d’herbe similaires à ceux observés à Suzuka en début d’année se produisent."

"Des tests supplémentaires sur les patins en acier inoxydable seront effectués sur certaines épreuves tout au long de la saison afin de permettre une évaluation plus approfondie."