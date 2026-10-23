Albon espère ’un nouveau départ’ pour Williams F1 à Austin

Alex Albon espère rebondir à Austin ce week-end à l’occasion du Grand Prix des Etats-Unis. Le pilote Williams F1 admet qu’il a pris la semaine de repos entre les deux triplés de courses pour souffler et repartir sur de bonnes bases, alors qu’il connait une saison très difficile et ne s’est pas montré à son avantage lors de la dernière course en date à Singapour, avec un accident le samedi.

Il remercie notamment l’équipe qui a réparé les voitures et produit les pièces suffisantes pour que les évolutions récentes soient encore utilisables sur la FW48. L’objectif sera d’oublier les semaines difficiles et d’écrire une page plus positive.

"C’était une semaine pour repartir de zéro, les femmes et les hommes à l’usine ont fait un super travail pour refaire les pièces que nous avons endommagées lors de la course Sprint" a détaillé le Thaïlandais.

Albon confirme donc que l’équipe veut retrouver de bons résultats, mais admet aussi que la physionomie du tracé et les virages qui sont exposés au vent risquent de coûter très cher à l’équipe en matière de performance.

"On va donc reprendre un nouveau départ. Mais ce n’est pas un circuit qui va nous convenir malheureusement. On est exposés au vent et c’est un mélange de virages que nous n’aimons pas. Mais nous sommes prêts pour le défi et pour vivre un bon week-end."