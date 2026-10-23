Colapinto veut ’retourner la situation’ d’Alpine F1 et retrouver les points

Franco Colapinto aimerait voir Alpine F1 reprendre des couleurs ce week-end à Austin, après un triplé de courses qui n’a pas été trop négatif sur le plan de la performance pure, mais lors duquel l’équipe d’Enstone n’a pas réussi à marquer de points, la faute à des erreurs, ainsi qu’à un rythme de course bien plus difficile pour l’A526, alors qu’elle montre un potentiel solide en qualifications.

Mais le pilote argentin a commencé le week-end texan en faisant du cheval, avant de rouler sur une MotoGP de l’équipe Pramac Yamaha, qui est sponsorisée par Alpine. Il s’est ainsi amusé d’avoir changé de monture pour ce début d’événement avant de faire le point sur le week-end à venir.

"Tout sauf ce qui a quatre roues pour le moment ! C’est une expérience cool, et la MotoGP est un rêve. Quand j’étais enfant, mon père courait en moto, et il a toujours dit que je devais aller sur quatre roues, mais c’était cool de découvrir ça" a apprécié Colapinto.

"On a en quelque sorte perdu le dernier triplé de courses, il n’a pas été bon pour nous, et on va essayer de gagner celui-là. Il y a des hauts et des bas cette année, mais on est assez forts pour retourner la situation, on verra d’où on part demain et on essaiera d’avoir une course solide."

Colapinto s’est de nouveau exprimé contre les insultes en ligne, alors que ses fans ont régulièrement été agressifs envers ses rivaux. L’Argentin a également salué la récente intervention de Max Verstappen après que son coéquipier en GT3, Chris Lulham, a subi des attaques personnelles sur les réseaux sociaux, et il s’inquiète des limites franchies.

"J’adore le soutien. Je pense que, tout d’abord, j’ai toujours été très reconnaissant envers tous les fans qui me soutiennent. Je pense que dans chaque sport et dans chaque communauté de fans, il y a ce mauvais côté et ce côté haineux, avec des gens qui mettent de mauvais commentaires et n’aident pas les athlètes à performer."

"Pour moi, cela a franchi certaines limites ces derniers temps. J’en ai beaucoup parlé, et je pense que c’était probablement la dernière chose que je pouvais faire, faire une déclaration en parlant moi-même. Une vidéo comme celle-ci allait toujours être positive, j’avais donc vraiment envie de le faire."

"En particulier aussi pour mes mécaniciens, mes ingénieurs. Des gens de mon équipe qui veulent que je réussisse et m’aident à performer, et avec qui je travaille au quotidien, qui reçoivent ce genre de messages. Cela me fait tout simplement de la peine en général."

Colapinto a également expliqué que les insultes en ligne ont été un sujet de discussion récurrent entre les pilotes, et il confirme que tous sont agacés par cette situation, alors qu’il a fait un message clair à ses fans récemment.

"Nous, les pilotes aussi, nous parlons constamment, et je parle de ça depuis probablement les 10 dernières courses. Alors je fais de mon mieux. Je pense, encore une fois, que cela n’a cessé de franchir certaines limites, donc la dernière chose à laquelle j’ai pensé était de faire une vidéo, et je pense que ça a aidé."

"Vous l’avez vu avec Max aussi, il a fait une déclaration à ce sujet. Donc, encore une fois, cela arrive beaucoup autour de nous, et c’est un problème que nous avons dans le sport de nos jours. Et dans le sport ainsi que dans de nombreux domaines différents, vous savez, les artistes et les acteurs. C’est partout."

L’Argentin a conclu en expliquant que bien qu’il essaie d’éviter de prêter attention aux commentaires négatifs à titre personnel, il reconnaît que d’autres personnes peuvent être touchées plus sérieusement.

"On pourrait dire que ça ne me fait pas trop de mal parce que je ne regarde pas trop. Je ne porte pas trop d’attention. Je n’y accorde pas trop d’importance. Mais pour certains, c’est le cas. Nous devons y prêter attention et nous devons améliorer cela. Alors espérons que cela aidera."