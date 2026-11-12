Russell lance officiellement GR63 Academy, sa propre filière pour le karting

George Russell a officiellement annoncé la création de sa propre académie de karting, baptisée GR63 Academy, avec l’ambition de découvrir et d’accompagner les futurs talents du sport automobile. Le pilote Mercedes souhaite notamment offrir une opportunité aux jeunes dont les moyens financiers pourraient constituer un obstacle à leur progression. Dès 2027, 25 enfants seront sélectionnés à l’issue d’épreuves organisées sur le circuit de Silverstone, tandis que le lauréat bénéficiera d’une saison de karting entièrement financée en 2028.

Après avoir entretenu le suspense avec une vidéo consacrée à ses débuts en karting, George Russell a désormais levé le voile sur son nouveau projet. Le pilote Mercedes a officiellement lancé la GR63 Academy, une structure destinée à identifier de jeunes talents et à les accompagner dans leurs premières années de compétition (voir d’autres photos sous l’article).

L’objectif est notamment de permettre à des enfants prometteurs d’accéder à des opportunités qui pourraient leur échapper en raison des coûts particulièrement élevés du sport automobile.

Le programme accueillera 25 jeunes pilotes en 2027, après un processus de sélection organisé à Silverstone. Au total, 80 candidats participeront à cette première phase, ouverte aux enfants âgés de huit à neuf ans.

À l’issue de la compétition, le vainqueur se verra offrir une saison complète de karting en 2028, dont les frais seront intégralement pris en charge.

Russell veut découvrir les talents qui manquent de moyens

L’annonce officielle a été faite par George Russell sur son compte Instagram, où le Britannique a expliqué les motivations personnelles derrière la création de son académie.

Le karting ayant constitué le point de départ de sa propre carrière, le pilote Mercedes souhaite désormais contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de compétiteurs.

"Je suis tellement fier de vous présenter à tous la GR63 Academy", a-t-il écrit.

"C’est en karting que tout a commencé pour moi et cette discipline a joué un rôle crucial dans ma carrière."

Russell insiste particulièrement sur les difficultés financières que peuvent rencontrer les jeunes pilotes et leurs familles, un problème qui peut freiner certaines carrières avant même qu’elles aient véritablement commencé.

L’académie entend ainsi identifier des talents qui ne bénéficient pas nécessairement des ressources suffisantes pour progresser dans les différentes catégories du karting.

"Je sais aussi à quel point il est difficile pour de jeunes pilotes talentueux d’obtenir cette première opportunité, surtout lorsque les budgets sont limités. Avec la GR63 Academy, je veux rendre quelque chose à mon sport en découvrant ces talents cachés et en leur apportant le soutien et les conseils dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel."

80 candidats à Silverstone, 25 pilotes retenus pour 2027

Le processus de sélection de la GR63 Academy se déroulera sur le circuit de Silverstone, avec la participation de 80 jeunes candidats.

Deux premières manches permettront d’évaluer les participants avant que Russell ne désigne les 25 enfants qui intégreront officiellement son programme en 2027.

La sélection sera réservée aux pilotes âgés de huit à neuf ans, une tranche d’âge correspondant aux premières étapes de la formation en karting.

Le Britannique a confirmé qu’il participerait personnellement au choix des jeunes talents retenus.

"À l’issue des deux premières manches à Silverstone, je sélectionnerai 25 enfants qui participeront à la GR63 Academy en 2027. Merci à Silverstone et au BRDC d’avoir contribué à rendre cela possible."

Le British Racing Drivers’ Club (BRDC), institution historique du sport automobile britannique, fait donc partie des partenaires qui ont permis la mise en place de cette initiative, aux côtés du circuit de Silverstone.

Le programme prévoit également une récompense majeure pour le jeune pilote qui remportera la compétition : une saison de karting entièrement financée en 2028.

Cette prise en charge doit permettre au lauréat de poursuivre sa progression sans devoir supporter les coûts de cette saison de compétition.

Une nouvelle génération que Russell veut aider à émerger

Avec la création de la GR63 Academy, George Russell rejoint plusieurs pilotes de Formule 1 qui ont décidé de s’investir dans le développement de nouveaux talents en parallèle de leur propre carrière.

Lando Norris a récemment lancé sa structure LN4 Fusion, tandis que Max Verstappen développe ses activités dans les compétitions GT. Fernando Alonso est également impliqué dans l’accompagnement et la gestion de jeunes pilotes.

L’initiative de Russell se distingue toutefois par son orientation vers les premières années de karting et par la volonté affichée de faciliter l’accès à la compétition pour les enfants disposant de budgets limités.