Herta va piloter la Cadillac F1 en Libres 1 à Austin, là où tout a commencé pour lui

Colton Herta s’apprête à vivre un moment particulier de sa carrière à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. Le pilote d’essais de Cadillac participera vendredi à sa quatrième séance d’essais libres en Formule 1, mais ce sera la première fois qu’il prendra le volant d’une monoplace de la catégorie reine sur le sol américain. Sur le Circuit des Amériques, où il avait remporté sa toute première victoire en IndyCar en 2019, Herta remplacera Sergio Pérez au volant de la MAC-26 et tentera de mettre à profit l’expérience accumulée lors de ses précédentes apparitions.

Le retour de Colton Herta dans le baquet de la Cadillac constituera l’un des rendez-vous attendus de ce vendredi à Austin.

Après avoir déjà participé aux premières séances d’essais libres des Grands Prix d’Espagne, de Hongrie et d’Italie, l’Américain retrouvera la MAC-26 pour une quatrième apparition officielle cette saison. Cette fois, il prendra la place de Sergio Pérez lors des EL1 du Grand Prix des États-Unis, offrant aux spectateurs locaux l’occasion de voir un pilote américain au volant d’une Formule 1 devant son public.

La présence de Herta revêt une dimension particulière pour la Formule 1 aux États-Unis. Il deviendra en effet le premier pilote américain à participer à une séance officielle de F1 sur le sol national depuis Logan Sargeant, lors du Grand Prix des États-Unis 2023.

À cette occasion, le pilote Williams avait terminé dixième de la course à Austin, inscrivant l’unique point de sa carrière en Formule 1. Trois ans plus tard, c’est donc Herta qui représentera les couleurs américaines en piste, cette fois au volant d’une monoplace engagée par Cadillac.

Pour le pilote de réserve, le choix d’Austin est particulièrement symbolique. Le Circuit des Amériques occupe en effet une place importante dans son parcours en compétition. En 2019, alors qu’il courait pour Harding Steinbrenner Racing, Herta y avait remporté sa première victoire en IndyCar. Ce succès avait marqué le début de son palmarès dans le championnat américain, avant une deuxième victoire obtenue plus tard dans la même saison à Laguna Seca.

Revenir sur ce circuit au volant d’une Formule 1 représente donc une étape supplémentaire dans sa carrière. Herta ne cache pas son enthousiasme à l’idée de retrouver le tracé texan dans des circonstances aussi particulières.

"Piloter la MAC-26 devant les supporters américains au COTA sera quelque chose de spécial."

"J’ai d’excellents souvenirs sur ce circuit. Remporter ma première course d’IndyCar ici, en 2019, a été un moment immense dans ma carrière, donc prendre le volant d’une F1 sur ce tracé me donne vraiment l’impression que la boucle est bouclée."

Si l’aspect émotionnel de ce rendez-vous est important, Herta entend toutefois aborder la séance avec une approche essentiellement technique.

Ses trois précédentes participations aux essais libres lui ont déjà permis de se familiariser avec la monoplace, les procédures de l’équipe et le travail demandé par les ingénieurs.

L’objectif sera désormais d’exploiter cette expérience pour contribuer efficacement à la préparation du Grand Prix. Il devra donc se concentrer sur l’exécution du programme établi par Cadillac, notamment sur la collecte de données et l’évaluation des réglages.

"J’ai trouvé un bon rythme avec l’équipe grâce à mes précédentes séances d’EL1 à Barcelone, Budapest et Monza. Mon objectif pour vendredi matin est donc simple : exécuter proprement le programme d’essais, aider les ingénieurs à recueillir de bonnes données sur les réglages et rendre la voiture à Checo avec des retours utiles pour aider l’équipe pendant le reste du week-end."