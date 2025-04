Hadjar veut des points et s’attend à un week-end ’excitant’ à Miami

Racing Bulls aimerait retrouver une compétitivité lui permettant de viser des points à la régulière à Miami ce week-end, sur un tracé dont les virages serrés pourraient grandement aider la monoplace de Faenza. Pour Isack Hadjar, ce sera de nouveau un circuit sur lequel il n’a jamais couru.

"Ce week-end, c’est la première fois que je cours aux États-Unis, ce qui est très excitant. J’ai entendu dire que l’ambiance était excellente à Miami" a déclaré Hadjar, qui espère un bon week-end pour la VCARB 02.

"J’ai donc hâte de rouler sur ce circuit, car nous avons une bonne dynamique en ce moment et j’espère que ce sera un circuit qui nous conviendra, avec beaucoup de virages à faible vitesse. Il va faire très chaud et je pense que nous aurons une bonne chance."

Liam Lawson a déjà voyagé à Miami, mais il découvrira l’Autodrome International en tant que pilote, et il s’attend à un week-end difficile : "Je suis super excité à l’idée d’aller à Miami. Bien que j’y sois allé en tant que pilote de réserve, c’est la première fois que je participe à une course."

"L’ambiance est super cool et excitante, donc ça va être une sensation géniale de courir pour VCARB là-bas. C’est aussi un week-end de Sprint et la chaleur va être difficile, alors je fais tout ce que je peux pour m’y préparer tout en travaillant dur pour apprendre le circuit. J’ai hâte d’y être."

Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls, espère pouvoir de nouveau atteindre le top 10, y compris en qualifications, ce qui avait manqué à l’équipe en Arabie saoudite : "Après un retour réussi dans le top 10 et dans les points pour VCARB à Djeddah, nous arrivons à Miami."

"Nous avons continué à améliorer notre compréhension de la voiture à Djeddah et à extraire le meilleur des réglages, ce qui nous a permis de démontrer que les pilotes et la voiture ont le rythme de course nécessaire pour se battre au sommet du milieu de peloton."

"Le circuit de Miami est un circuit permanent construit dans les rues entourant l’emblématique Hard Rock Stadium. Il s’agit d’un mélange difficile de lignes droites rapides, de virages à grande vitesse et de sections serrées autour du stade."

"Il s’agit d’un week-end de Sprint avec deux opportunités de ramener des points et il est probable qu’il fasse chaud, ce qui mettra la voiture, les pneus et les pilotes à rude épreuve. Nos récentes performances nous ont redonné confiance et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour marquer des points à la fois lors du Sprint et de la course."