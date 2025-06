Grand Prix du Canada de F1 : les EL1 en direct à Montréal

C’est parti pour la dixième manche de la saison 2025 de F1, le Grand Prix du Canada ! Les Essais Libres 1 vont avoir lieu de 19h30 à 20h30, heure française, marquant la première séance d’un week-end qui s’annonce complexe.

En effet, le Circuit Gilles Villeneuve étant tracé sur des routes ouvertes, l’évolution de la piste devrait être importante au fil des séances. Aussi, il faudra optimiser le fonctionnement de la voiture pour comprendre les pneus, mais aussi trouver un maximum de performance.

Au niveau des pneus, c’est la grande inconnue puisque de nouveau, les gommes Pirelli C6 les plus tendres sont au rendez-vous. Certes, la piste n’est pas très difficile pour les pneus, mais la chaleur sera au rendez-vous et l’on peut s’attendre à des chutes de performance brutales concernant cette gomme.

Haas F1 affiche une livrée spéciale ce week-end à l’occasion de ce qui est le 200e Grand Prix de l’histoire de l’équipe américaine. Près de dix ans après ses débuts, la structure rend hommage à sa première décoration sur les livrées des VF-25.

19h10 : Cinq équipes apportent des évolutions ce week-end. McLaren a un nouvel aileron avant et un nouvel aileron arrière, ainsi qu’une nouvelle suspension. Mercedes apporte des bords de plancher revus et des écopes de freins avant spécifiques au circuit. Des écopes que fait également évoluer Aston Martin, tandis qu’Alpine apporte un aileron avant pour Montréal, avec des ailettes plus courtes. Racing Bulls a un aileron avant spécifique et des écopes de freins arrière aux ailettes revues.

19h13 : Absent lors de la course en Espagne après avoir déclaré forfait au soir de la qualification, Lance Stroll est de retour au volant chez Aston Martin, après s’être fait opérer du poignet par le Docteur Xavier Mir.

19h18 : Gabriel Bortoleto a bien failli devoir rester devant sa télé pour le GP du Canada, après s’être fait voler ses papiers en Suisse. Alors qu’il était à Hinwil pour travailler dans l’usine Sauber, des voleurs ont cassé sa voiture et volé son sac, où se trouvait son passeport. Heureusement, tout a été retrouvé : "J’étais allé dîner un jour en Suisse et ils ont ouvert la voiture et pris mon sac à dos. J’avais mes passeports, tout ce qu’il y avait à l’intérieur, mon ordinateur, tout mon matériel de course. C’était le chaos, mais nous avons réussi à trouver le gars. Tout s’est arrangé à la fin, j’ai mes passeports. Nous n’avons pas tout trouvé, mais nous avons trouvé certaines choses."

19h30 : C’est parti pour les EL1 !

19h33 : Le drapeau jaune est déployé car Franco Colapinto a fait un tête-à-queue. Le pilote Alpine repart sans encombres.

19h35 : Max Verstappen se plaint d’une direction lourde mais se porte provisoirement en tête.

19h37 : Alors que Charles Leclerc prend la main, battu immédiatement par Isack Hadjar en 1’15"419 en pneus mediums, l’ingénieur de Verstappen lui dit qu’il n’y a pas de problème de fiabilité sur sa voiture.

19h39 : Alex Albon prend la tête, battu par Verstappen en 1’14"478, tandis que Kimi Antonelli a fait une erreur à cause d’un blocage des roues arrière.

19h43 : Lando Norris allait améliorer mais il s’est raté à l’épingle. Albon remonte deuxième et Leclerc prend la tête en 1’13"885. Carlos Sainz place la deuxième Williams cinquième provisoirement.

19h44 : Norris prend la troisième place et Hadjar la cinquième.

19h45 : Le drapeau rouge est déployé car Leclerc a envoyé sa Ferrari dans le mur au virage 3, et après avoir percuté le mur à gauche, il a été renvoyé sur la piste. Le pilote va bien.

19h51 : Leclerc reconnaît qu’il aurait dû tirer tout droit plutôt que de tenter de prendre le virage et écraser sa voiture dans les pneus (voir la vidéo).

19h53 : La séance va reprendre !

19h58 : Les erreurs se multiplient en piste. Après Norris et Russell qui ont coupé un virage, c’est Hamilton qui fait un tête-à-queue.