Aston Martin F1 dévoile une livrée spéciale pour le Grand Prix des États-Unis

Aston Martin arborera une livrée spéciale ce week-end à Austin, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis de Formule 1. L’écurie britannique a choisi de célébrer les cinq années de son partenariat avec Cognizant, une entreprise qui l’accompagne depuis son retour dans la discipline en 2021. Cette décoration inédite permettra de mettre en lumière une collaboration qui a évolué au fil des saisons et qui s’étend désormais au domaine de l’intelligence artificielle, devenu l’un des axes majeurs du développement technologique des deux organisations.

Le Grand Prix des États-Unis sera l’occasion pour Aston Martin de présenter une décoration particulière sur ses monoplaces, afin de marquer le cinquième anniversaire de sa collaboration avec Cognizant. Ce partenariat remonte à 2021, lorsque la marque britannique avait effectué son retour officiel en Formule 1 sous le nom d’Aston Martin, après plusieurs décennies d’absence.

Cognizant avait alors rejoint le projet en tant que partenaire majeur, accompagnant l’écurie dès les premières étapes de sa nouvelle aventure dans la catégorie reine. Cinq ans plus tard, cette collaboration figure parmi les plus anciennes encore en cours au sein de l’équipe.

La livrée spéciale qui sera utilisée sur le Circuit des Amériques doit ainsi rendre hommage au rôle joué par Cognizant durant une période de transformation importante pour Aston Martin.

Elle symbolisera également les ambitions communes des deux entreprises, qui mettent en avant leur volonté d’innover, de remettre en question les méthodes traditionnelles et de rechercher les meilleures performances possibles.

Un partenariat qui évolue vers l’intelligence artificielle

Au-delà de cet anniversaire, Aston Martin et Cognizant entendent poursuivre leur collaboration dans de nouveaux domaines technologiques. Plus tôt cette année, Cognizant est devenu le partenaire mondial de l’écurie pour les services d’intelligence artificielle, renforçant ainsi une relation qui dépasse désormais le cadre d’un partenariat commercial traditionnel.

Les deux organisations souhaitent notamment explorer les possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour favoriser l’innovation et produire des résultats concrets.

De son côté, Cognizant a engagé une nouvelle phase de sa propre transformation en se positionnant comme un acteur spécialisé dans la conception et le développement de solutions d’intelligence artificielle. L’entreprise entend aider ses clients à mieux gérer la complexité de leurs activités, à réduire les risques et à accélérer la création de valeur grâce à ces nouvelles technologies.

Cette évolution trouve un prolongement naturel dans le partenariat avec Aston Martin, qui cherche à exploiter les outils technologiques les plus avancés pour accompagner son développement.

Le choix du Grand Prix des États-Unis pour célébrer cet anniversaire n’est d’ailleurs pas anodin. Austin accueille l’un des rendez-vous les plus populaires du calendrier de Formule 1, tandis que le marché américain représente un territoire particulièrement important pour Cognizant.

La livrée spéciale permettra donc de donner une visibilité supplémentaire à cette collaboration sur une scène internationale.

Lawrence Stroll, président exécutif d’Aston Martin F1, s’est félicité de la longévité de cette association.

"Cognizant fait partie de notre aventure depuis le retour d’Aston Martin en Formule 1 en 2021, et nous sommes extrêmement fiers de célébrer ensemble cinq années de partenariat. Un grand partenariat est un partenariat qui continue d’évoluer. Au cours des cinq dernières années, nos deux organisations ont considérablement changé, mais notre ambition commune et notre volonté de continuer à aller de l’avant sont restées constantes."

Pour Stroll, la décoration qui sera utilisée à Austin constitue avant tout une manière de remercier Cognizant et ses collaborateurs pour leur engagement auprès de l’équipe. Mais cette initiative doit également symboliser la poursuite de leur collaboration.

"La livrée spéciale à Austin est notre façon de célébrer ce parcours. C’est un remerciement visible adressé à Cognizant et à ses collaborateurs pour ces cinq années de partenariat, tout en nous tournant vers un nouveau chapitre passionnant de notre histoire commune."

Ravi Kumar S, directeur général de Cognizant, a lui aussi souligné l’importance de cette relation, construite autour d’une vision commune de l’innovation et de la collaboration.

"Il y a cinq ans, Cognizant a rejoint Aston Martin Aramco avec la conviction commune que l’innovation se construit grâce à la collaboration. Depuis, nos deux organisations ont évolué, en adoptant de nouvelles technologies et de nouvelles façons de travailler, tout en restant concentrées sur la performance, le progrès et l’amélioration continue."

"Alors que Cognizant entame un nouveau chapitre de son histoire en tant que concepteur de solutions d’intelligence artificielle et que notre rôle s’élargit en tant que partenaire mondial de l’équipe pour les services d’intelligence artificielle, nous sommes impatients de contribuer à ouvrir de nouvelles possibilités dans l’ensemble de l’organisation. Cette livrée ne célèbre pas seulement cinq années de partenariat, mais aussi un engagement commun à construire l’avenir."