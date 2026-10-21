Red Bull veut enchaîner à Austin, Verstappen découvre son nouvel ingénieur

Red Bull aborde le Grand Prix des Etats-Unis à Austin avec deux victoires consécutives remportées lors des deux derniers week-ends, et le team pourrait faire office de favorite sur le Circuit of the Americas. Mais le circuit sera encore différent de Sepang et Singapour, et il faudra donc réussir à aller chercher de la performance dans des circonstances différentes.

L’équipe arborera une identité visuelle spéciale inspirée du Ford Raptor qui s’étendra sur l’ensemble du week-end avec notamment des combinaisons spéciales saluant le pick-up du partenaire motoriste de l’équipe.

Max Verstappen commencera à travailler avec son nouvel ingénieur de course chez Red Bull, Tom Hart, lors du Grand Prix des États-Unis, en l’absence de Gianpiero Lambiase, que Hart remplacera l’an prochain, et qui réduit progressivement ses responsabilités.

Verstappen travaillera avec Hart lors des prochains Grands Prix des États-Unis, de São Paulo et de Las Vegas, celui-ci reprenant les responsabilités de Lambiase pour trois des six dernières courses de la saison 2026.

"Gagner enfin à Singapour a été un moment spécial, et obtenir deux victoires consécutives et un Sprint avec notre propre unité de puissance est quelque chose à célébrer et dont l’équipe peut être fière. Ce circuit est très différent à piloter mais reste toujours très agréable, même s’il est assez bosselé" a déclaré Verstappen.

"Il comporte de longs virages et des changements d’altitude, nous devons donc veiller à être directement dans le rythme avec les réglages de la voiture. Austin est toujours un week-end amusant et il y a beaucoup à faire dans la ville."

"Nous nous lançons à nouveau dans une série de trois courses consécutives et notre objectif est de poursuivre sur cette lancée, de maximiser nos opportunités et d’engranger autant de points que possible pour le championnat des constructeurs."

Isack Hadjar a pu souffler après ce premier triplé de courses de la saison, et il est prêt à reprendre le chemin des circuits, en espérant signer de bons résultats en profitant des progrès de Red Bull.

"Après Singapour, c’était bien de rentrer à Paris et de passer du temps en famille et avec des amis après un week-end difficile. J’ai l’impression de m’être remis à zéro et je suis prêt à m’y remettre directement à Austin" a expliqué le Français.

"La dernière série de trois courses a été une semaine tellement positive pour l’équipe et la voiture a vraiment franchi une étape en termes de performance, et nous voulons apporter cela avec nous aux États-Unis."

"Une autre série de trois courses consécutives arrive, il faut donc garder la tête baissée et travailler dur pour en ressortir sur une note positive. Je suis impatient de me battre à nouveau aux avant-postes et le COTA est un circuit vraiment génial pour courir, donc ça va être très agréable."