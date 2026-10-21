De la Lune à la F1 : Mercedes recrute le commandant de la mission Artemis II

Mercedes F1 vient d’annoncer une collaboration pour le moins originale en accueillant Reid Wiseman, ancien astronaute de la NASA et commandant de la mission lunaire Artemis II, en qualité d’ambassadeur officiel de son écurie de Formule 1. Après avoir participé à l’une des missions spatiales les plus marquantes de ces dernières décennies, l’Américain va désormais mettre son expérience au service de l’équipe allemande. Un rapprochement qui peut surprendre, mais que Mercedes justifie par les nombreuses similitudes entre l’exploration spatiale et la compétition automobile de très haut niveau, deux univers où la précision, la technologie et le travail collectif sont essentiels.

L’écurie Mercedes F1 a officialisé l’arrivée de Reid Wiseman dans son programme d’ambassadeurs, prolongeant ainsi une relation nouée au cours des dernières années. Ancien capitaine de l’US Navy et astronaute de la NASA désormais à la retraite, l’Américain s’est notamment illustré en commandant la mission Artemis II, première mission habitée autour de la Lune depuis plus d’un demi-siècle.

Cette expédition historique, réalisée plus tôt cette année, a marqué une nouvelle étape dans l’exploration spatiale et suscité l’intérêt de millions de personnes à travers le monde.

Pour Mercedes, le parcours de Wiseman incarne plusieurs valeurs fondamentales de la Formule 1 : l’innovation, la performance, la préparation, le courage et la capacité à repousser les limites grâce à un travail d’équipe rigoureux.

Sa nomination s’inscrit donc dans une volonté de rapprocher deux domaines particulièrement exigeants sur les plans humain et technologique.

Un ancien astronaute au service de Mercedes F1

Dans ses nouvelles fonctions, Reid Wiseman collaborera avec les différentes parties prenantes de Mercedes, notamment ses partenaires commerciaux, ses employés et les invités de l’écurie. Son rôle consistera à mettre en valeur la culture de la performance, les capacités d’innovation et les méthodes de management qui contribuent au succès de l’équipe en Formule 1.

Mercedes souhaite notamment tirer parti de son expérience dans des environnements où les décisions doivent être prises avec une précision extrême et où la moindre erreur peut avoir des conséquences majeures. La gestion de la pression, la résilience, la confiance entre les membres d’une équipe et la préparation des opérations constituent autant de domaines dans lesquels l’ancien astronaute pourra apporter son regard.

Si la Formule 1 et les vols spatiaux habités évoluent dans des environnements très différents, ils reposent sur des exigences communes. Dans les deux cas, la réussite dépend d’une maîtrise technique exceptionnelle, d’une confiance absolue entre les différents intervenants et d’une préparation minutieuse.

Ces disciplines mobilisent également des équipes hautement spécialisées, capables de travailler ensemble pour résoudre des problèmes particulièrement complexes. C’est précisément cette proximité entre les deux univers qui a progressivement renforcé les liens entre Wiseman et Mercedes.

Richard Sanders, directeur commercial de Mercedes-AMG Petronas F1, a expliqué pourquoi l’écurie souhaitait officialiser cette collaboration.

"Au cours des dernières années, Reid est devenu un véritable ami de notre équipe. Chaque conversation avec lui est une source d’inspiration, non seulement en raison des endroits où il est allé, mais aussi de sa manière de réfléchir et de diriger. Il existe des similitudes remarquables entre la Formule 1 et les vols spatiaux habités. Dans les deux cas, il faut des personnes brillantes qui travaillent ensemble, une confiance absolue envers ceux qui vous entourent et le courage de s’aventurer vers l’inconnu."

"Ce que Reid a accompli en tant que commandant d’Artemis II a captivé l’imagination de millions de personnes à travers le monde. Nous sommes ravis de l’accueillir en tant qu’ambassadeur et nous avons hâte de partager ses expériences, ses connaissances et son point de vue avec nos partenaires, les membres de notre équipe et l’ensemble de notre communauté."

De son côté, Reid Wiseman considère cette nomination comme la suite logique d’une relation déjà importante à ses yeux. L’ancien astronaute a eu l’occasion de côtoyer Mercedes au cours des dernières saisons et affirme avoir été particulièrement impressionné par les méthodes de travail de l’écurie.

"J’ai toujours été frappé par le nombre de points communs entre la Formule 1 et l’exploration spatiale. Dans les deux univers, la réussite ne repose jamais sur une seule personne. Elle se construit grâce à des équipes talentueuses qui résolvent des problèmes difficiles, se préparent sans relâche et se font mutuellement confiance lorsque la pression est à son maximum."

"J’ai eu la chance de passer du temps avec l’équipe Mercedes F1 au cours des dernières saisons et j’ai pu constater directement la culture, l’innovation et la détermination qui sont à l’origine de ses succès. Devenir ambassadeur me semble être la suite naturelle d’une relation qui a déjà pris beaucoup d’importance pour moi. Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec l’équipe et de contribuer à raconter l’histoire des personnes, de la technologie et de l’état d’esprit qui se cachent derrière ses réalisations."

Artemis II, une mission historique autour de la Lune

La nomination de Reid Wiseman intervient après une mission spatiale particulièrement importante pour l’avenir de l’exploration humaine.

Artemis II a marqué le retour de l’humanité dans l’espace lointain et constitué une étape essentielle vers l’établissement d’une présence humaine durable au-delà de la Terre. Première mission habitée du programme Artemis, elle avait pour objectif de valider les systèmes, les technologies et les procédures opérationnelles nécessaires aux futures expéditions vers la surface lunaire, puis, à plus long terme, vers Mars.

Pendant neuf jours, l’équipage a évolué à des distances jamais atteintes auparavant par des êtres humains. Les astronautes se sont éloignés jusqu’à 252 756 miles de la Terre, soit environ 406 771 kilomètres, établissant un nouveau record de distance.

Ils sont également devenus les premiers humains depuis plus de cinquante ans, et la mission Apollo 13, à observer directement la face cachée de la Lune. Cette expédition a permis de tester l’ensemble des principaux systèmes du vaisseau Orion, ainsi que les procédures nécessaires aux opérations spatiales au-delà de l’orbite terrestre basse.

L’un des moments les plus exigeants de la mission a été le retour dans l’atmosphère terrestre. Lors de sa rentrée atmosphérique, Orion a atteint une vitesse de 24 664 miles par heure, soit environ 39 693 km/h.

Après avoir parcouru une distance totale de 694 841 miles, correspondant à environ 1,12 million de kilomètres, le vaisseau a achevé sa mission avec une précision remarquable. Son amerrissage s’est effectué à moins d’un mile, soit environ 1,6 kilomètre, du point initialement prévu.

Le succès d’Artemis II a ainsi permis de renforcer la confiance dans les technologies qui devront, à terme, permettre aux astronautes de retourner sur la Lune et de préparer de futures missions habitées vers Mars.