Stella salue une victoire collective de McLaren F1 au Brésil : ’Lando était au sommet de son art’

McLaren F1 a renoué avec la victoire au GP du Brésil grâce à Lando Norris, auteur d’une performance particulièrement maîtrisée dans des conditions météorologiques changeantes. Le Britannique s’est imposé à Interlagos après avoir fait preuve de patience et de précision, tandis que son coéquipier Oscar Piastri a terminé sixième. Pour Andrea Stella, ce succès récompense avant tout le travail collectif de l’écurie, des évolutions techniques apportées à la monoplace jusqu’aux décisions stratégiques et aux arrêts aux stands. Le directeur de McLaren estime que son équipe a parfaitement exécuté sa course, même si le scénario du départ n’a pas été celui qui était initialement envisagé.

La victoire de Lando Norris au GP du Brésil constitue une satisfaction majeure pour McLaren, qui avait consacré d’importants efforts à l’amélioration de sa monoplace avant le rendez-vous d’Interlagos.

Après avoir montré un excellent rythme tout au long du week-end, le Britannique a concrétisé le potentiel de sa voiture en course, malgré des conditions délicates et un début d’épreuve qui ne s’est pas déroulé comme prévu.

Andrea Stella a immédiatement insisté sur la dimension collective de ce succès, estimant que la victoire était autant celle des pilotes que des ingénieurs, des mécaniciens et de l’ensemble du personnel de McLaren.

"Le travail acharné finit toujours par payer. Le travail acharné et le travail de qualité," a déclaré le directeur de l’écurie britannique.

"Et nous avions dit samedi que, si nous parvenions à gagner, ce serait une victoire de l’équipe. Lando a été brillant. Il a été très rapide et très précis en qualifications, et il a fait exactement la même chose en course."

Pour Stella, cette victoire confirme notamment l’efficacité des nouveautés techniques introduites par McLaren, qui ont permis à l’équipe de disposer d’une monoplace plus performante.

Le directeur italien souligne également la qualité des décisions prises depuis le muret des stands, particulièrement importantes dans une course marquée par les changements de conditions et de pneumatiques.

Il a notamment tenu à saluer les ingénieurs de course et Randy Singh, responsable de la stratégie chez McLaren, pour leur rôle dans les choix effectués pendant l’épreuve.

"C’est une victoire de l’équipe. La voiture était plus rapide grâce aux évolutions. Les décisions prises au stand ont été dirigées par les ingénieurs de course et Randy. Les arrêts aux stands ont été quasiment parfaits, tous autant qu’ils étaient."

"Et puis il y a tout le travail réalisé pendant le week-end. Alors bravo à tout le monde chez McLaren, aux hommes comme aux femmes. Je suis très fier d’eux. Et j’espère qu’ils vont tous profiter de cette victoire."

Si Norris a finalement remporté la course, son succès n’était pas acquis dès les premiers mètres.

Le plan initial de McLaren consistait à prendre la tête dès le départ, mais le déroulement des événements a contraint le Britannique à adopter une approche différente.

Pour Stella, le moment décisif a été la capacité de son pilote à ne pas se laisser déstabiliser par cette situation.

"Il a fait preuve de patience au départ. Évidemment, le plan était de prendre la tête, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Et c’est dans ces moments-là qu’il faut garder son sang-froid et réfléchir à la manière de revenir dans la course."

"Nous savions que nous étions compétitifs. Et il était important de ne pas entrer dans une spirale négative. Et nous ne l’avons pas fait."

Stella a particulièrement apprécié le calme de Norris.

"Il est resté calme à ce moment-là, et il est également resté calme lorsque les conditions ont changé. Lando a clairement piloté au sommet de son art."

De l’autre côté du garage, Oscar Piastri n’a pas connu la même réussite que son coéquipier.

Sixième à l’arrivée, l’Australien a pourtant affiché un rythme que Stella juge particulièrement encourageant. Selon le directeur de McLaren, Piastri possédait la vitesse nécessaire pour obtenir un meilleur résultat.

"Mais Oscar aussi a été rapide. Il a simplement perdu trop de temps à dépasser deux voitures, et cela l’a privé de points plus importants."

"Mais c’est très positif de voir Oscar aussi compétitif et aussi rapide."