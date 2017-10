L’équipe Williams a confirmé que Daniil Kvyat avait bien pris contact avec elle, en vue d’un baquet pour 2018.

Le Russe, éjecté de la filière Red Bull avec effet immédiat, n’a donc pas tardé à se placer sur la liste de candidats évalués par Claire Williams et Paddy Lowe.

Son expérience et sa nationalité pourraient être un atout, même s’il n’est pas le favori à ce stade pour remplacer Felipe Massa.

"Comme je l’ai dit à Austin, nous allons évaluer chaque pilote qui peut rouler en F1 et qui n’a pas de contrat. Kvyat est un pilote très respectable et sa candidature doit donc être considérée correctement," affirme Lowe, le directeur technique de Williams.

Les favoris sont toujours Robert Kubica et Paul di Resta, ce qui énerve Felipe Massa, de plus en plus...

"Je suis totalement satisfait de mon rythme et de ma saison. Je continue à extraire le meilleur d’une Formule 1 alors je n’ai pas envie d’arrêter. Mais ce n’est pas ma décision, c’est celle de l’équipe. Comme je l’ai dit je veux savoir avant mon Grand Prix (dans 2 semaines) quel sera mon avenir."

Lowe va-t-il être en mesure de lui fournir cette réponse ?

"Je préfère ne pas commenter ce qu’il a dit. Il y a des tensions évidemment et malheureusement, mais c’est toujours le cas quand on parle de contrat et que tout n’est pas fluide. Felipe sait qu’il y a des pilotes considérés, mais c’est un super gars et il respecte Williams. Il respectera notre décision, qu’on le garde ou non, j’en suis certain."

A Mexico, une nouvelle rumeur est née : donner à Felipe Massa l’occasion de faire ses adieux à la F1 au Brésil, pour laisser courir Kubica à Abu Dhabi et, ainsi, évaluer totalement le Polonais.

Massa a bondi en entendant ça !

"Qui dit ça ? Je ne peux rien dire sur 2018 mais ce que je peux dire c’est que je serai à Abu Dhabi et je finirai toutes les courses prévues à mon contrat."