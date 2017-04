Sebastian Vettel a créé la polémique lors du Grand Prix de Chine en se décalant à l’extrême sur son emplacement de départ, pour éviter de partir sur une piste trop mouillée. L’Allemand n’a finalement pas été sanctionné par les commissaires.

« Je ne voulais pas être du côté mouillé de la piste, et il n’y a rien dans le règlement qui interdise de faire cela » a confirmé après-coup Sebastian Vettel.

C’est cependant la première fois depuis quelques années que les commissaires ont dû faire face à un tel cas… et ils ont peut-être été désemparés par ce manque de jurisprudence.

Commissaire chargé des pénalités lors du Grand Prix de Chine, l’ancien pilote Ferrari, Mika Salo, a étudié forcément de près la question, avant de s’apercevoir que le règlement n’était effectivement pas clair à ce sujet, notamment parce que certaines grilles, comme à Monaco, ne sont pas en pleine ligne droite. Le Finlandais plaide désormais pour une clarification du règlement.

« Quand une telle anomalie s’est présentée, nous avons décidé de laisser Vettel faire ce qu’il faisait dans ce cas. Ce pourrait être un avertissement. Mais il est préférable d’avoir une règle plus détaillée pour ces cas. »

Plus généreux et permissifs en 2017 qu’en 2016, comme attendu, les commissaires n’ont pas non plus sanctionné l’accrochage, lors du premier tour, entre Lance Stroll et Sergio Perez. Mais le Mexicain n’était pas le plus coupable, précise Mika Salo…

« Si quelqu’un avait été puni, ç’aurait été Lance Stroll. Lors du virage précédent, il a laissé de la place, mais ensuite, au virage suivant, il a tourné quand Perez était déjà proche de lui. »

Précisons d’ailleurs que cet incident a causé l’abandon de Lance Stroll.

Mika Salo a en tout cas aimé la nouvelle attitude des commissaires, moins interventionnistes que par le passé.

« J’ai toujours pensé que c’était la bonne approche. Les pénalités étaient devenues trop fréquentes. Vraiment, les pénalités devraient être attribuées seulement pour des choses comme le dépassement sous drapeau jaune ou derrière la voiture de sécurité… ou quand il y a une violation manifeste du règlement. »