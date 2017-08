A Spa, aujourd’hui, Sebastian Vettel a été logiquement interrogé sur son avenir et son éventuelle prolongation de contrat avec Ferrari, après la confirmation cette semaine de Kimi Raikkonen pour un an de plus à son poste actuel.

Selon l’Allemand, une annonce n’est pas non plus attendue pour le Grand Prix à domicile de Ferrari, la semaine prochaine, à Monza. Mais ses plans pour 2018 seront bien révélés sous peu.

"Oui, une annonce arrivera bientôt. Maintenant ’bientôt’, ça dépend de qui," dit-il avec le sourire.

"Mais il n’y a pas encore d’annonce pour le moment en ce qui me concerne. Je me concentre donc sur le présent, la course de ce week-end. Et ce sera la même chose la semaine prochaine je pense."

"Donc je ne m’attends pas à une annonce d’ici deux semaines, pour être honnête."

Vettel a reconnu toutefois qu’il a été consulté concernant Kimi Raikkonen et confirme que son point de vue a certainement joué un rôle.

"Je n’ai pas une influence à 100% mais pas à 0% non plus. Evidemment mon équipe m’a posé la question et j’ai dit que je serai heureux si nous continuons ensemble. Je n’ai aucun problème avec Kimi."

"Je ne sais pas si ça a influencé la décision de Ferrari, le mieux est de demander à Maurizio (Arrivabene)."

"Si Kimi est heureux, alors je le suis. Et je crois que le contraire est aussi vrai. Il n’a pas eu un début de saison facile, les dernières courses ont été meilleures pour lui. Mais personne ne remet en question son talent ou sa performance. C’est bien de voir que Ferrari reconnaisse ainsi son travail en coulisses."

"Le travail se passe bien avec Kimi, tout le monde dans l’équipe apprécie de travailler avec lui et c’est bien sûr génial si nous pouvons continuer comme ça."