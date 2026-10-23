Brown pardonne à Norris et Piastri mais redoute un nouvel accrochage

Zak Brown a confirmé que McLaren avait tourné la page de l’accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri lors de la course Sprint du Grand Prix de Singapour. Un incident coûteux, qui a privé l’écurie de précieux points au championnat constructeurs et permis à Red Bull de revenir à seulement sept longueurs dans la lutte pour la troisième place. Si le dirigeant américain assure avoir pardonné à ses deux pilotes, il reconnaît également qu’un nouvel affrontement entre eux reste possible. À Austin, McLaren espère désormais retrouver un niveau de compétitivité suffisant pour répondre à la récente domination de Red Bull.

La tension était montée d’un cran chez McLaren lors du dernier tour de la course Sprint disputée sous la pluie à Singapour. Alors que Lando Norris et Oscar Piastri se disputaient la quatrième place, le Britannique avait tenté une attaque tardive à l’intérieur du virage 5.

Les deux monoplaces s’étaient accrochées, envoyant Piastri dans les barrières et provoquant son abandon. Norris avait pu poursuivre sa course, mais n’avait finalement inscrit qu’un seul point, alors que McLaren semblait en mesure de terminer aux quatrième et cinquième places.

Les commissaires de la FIA avaient décidé de ne sanctionner aucun des deux pilotes, considérant qu’il s’agissait d’un incident de course dans lequel chacun portait une part de responsabilité.

Norris avait ensuite reconnu une erreur d’appréciation et présenté ses excuses à son écurie, tandis que la direction de McLaren avait organisé des discussions internes avec les deux pilotes.

L’incident a eu des conséquences importantes sur le plan comptable. Avec les points perdus à Singapour, l’avance de McLaren sur Red Bull s’est réduite à seulement sept unités dans la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs.

Interrogé pendant les essais libres 1 du Grand Prix des États-Unis sur les suites de cet accrochage, Zak Brown a assuré que McLaren n’entretenait aucun ressentiment envers Norris ou Piastri.

Le PDG de McLaren Racing estime que ce type de situation fait partie des risques inhérents à la compétition automobile, particulièrement lorsque deux pilotes d’une même écurie se battent directement en piste.

"Bien sûr que nous leur avons pardonné. Ce sont des pilotes de course, ce genre de choses arrive. Ce n’était pas malveillant, et c’est vraiment ce que nous cherchons à déterminer."

"C’était de la course, et le risque n’en valait pas la récompense."

Après la course Sprint de Singapour, McLaren a pris le temps d’échanger avec ses deux pilotes afin de revenir sur leurs décisions et d’identifier ce qui aurait pu être fait différemment.

Brown estime que ces discussions ont été constructives et qu’elles devraient permettre d’éviter un incident similaire dans l’immédiat.

"Bien sûr, nous avons eu ces discussions, mais je ne m’attends pas à ce que cela se reproduise."

"Mais ce n’était certainement pas quelque chose d’intentionnel ou de malveillant."

Le dirigeant américain reconnaît néanmoins qu’il serait irréaliste de garantir qu’aucun nouvel accrochage ne surviendra entre Norris et Piastri à l’avenir.

Il a même plaisanté sur la possibilité de parier sur une nouvelle collision entre ses deux pilotes.

"Et si j’allais à Las Vegas, je dirais que je ne serais pas surpris que cela se reproduise à un moment donné dans le futur, parce que ce sont des pilotes de course."

"Donc, vous en discutez, vous parlez de ce que nous aurions pu faire différemment, puis vous passez à autre chose et vous vous concentrez sur la course suivante."

Au-delà de la gestion de ses pilotes, Zak Brown s’est également exprimé sur les perspectives sportives de McLaren pour le Grand Prix des États-Unis.

L’écurie britannique reste sous la pression de Red Bull, qui a dominé les deux dernières manches du championnat et considérablement réduit son retard au classement constructeurs.

À Austin, McLaren espère que les caractéristiques du Circuit des Amériques lui permettront de retrouver un niveau de performance plus favorable.

Brown préfère néanmoins attendre les premières indications du week-end avant de se prononcer définitivement sur la hiérarchie.

"Je pense qu’il est trop tôt pour le dire, mais mon intuition est que nous sommes compétitifs."

"C’est un terme qu’Andrea aime utiliser, qui signifie que nous sommes assez proches des premières places."

"Mais les écarts sont tellement faibles. La Red Bull a été la voiture à battre lors des deux dernières courses."

"Mais nous avons le sentiment que ce circuit convient davantage à notre voiture que certains de ceux sur lesquels nous avons couru dernièrement."