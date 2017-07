C’est une leçon de savoir-vivre dont se passerait bien le paddock. Kevin Magnussen a perdu ses nerfs en direct à la télévision hier. Interpellé par Nico Hülkenberg, qui lui a reproché son comportement en piste, le Danois a lancé un « Suck my balls, honey ! » (Lèche mes couilles, chéri !) qui fait beaucoup parler dans le paddock.

Pour Günther Steiner, le directeur de Haas, Kevin Magnussen a eu raison de se défendre face au pilote Renault. Tout d’abord, Steiner juge que la manœuvre de son protégé était tout à fait légale (même si les images montrent que sa trajectoire défensive a forcé Nico Hulkenberg à sortir les quatre roues de la piste). Ensuite, il rappelle que Nico Hulkenberg lui-même a poussé Romain Grosjean hors de la piste au premier tour…

« Nico, c’est celui qui a détruit la course de Romain. Et ensuite, nous avons reçu une pénalité avec Kevin. Kevin a fait ce qu’il fallait et il a défendu sa position selon moi. Pourquoi aurait-il lâché l’accélérateur ? C’est une rude bataille, et Nico est allé voir les commissaires pour demander une pénalité plus sévère contre Kevin. Et je pense que c’est enfantin, immature. »

« Je veux dire, pourquoi Nico a fait ça, hein, vous savez ? Je suis presque sans voix. Je respecte Nico comme pilote et comme être humain, mais pourquoi a-t-il fait ça ? Vous ne demandez pas une pénalité plus sévère pour quelqu’un. »

Sur les paroles mêmes de Kevin Magnussen (« Suck my balls »), Günther Steiner défend toujours sa paroisse.

« Il a répondu de la bonne manière. Pourquoi aurait-il dit autre chose ? Il a reçu une pénalité. Et si Nico pense que Kevin a besoin d’une pénalité plus sévère, alors Nico doit regarder à nouveau l’incident du virage 1. »

« Est-ce que c’est un comportement sportif que de rentrer dans Romain ? Je veux dire, Nico est une brute, et il a échappé à une sanction après cet incident, et maintenant, il est temps que quelqu’un le lui dise en face. C’est un bon pilote, il n’a pas besoin d’agir comme ça. »

Günther Steiner prévoit de revoir tout de même Nico Hulkenberg à la rentrée, à Spa. L’explication promet d’être corsée.

« Il fait son travail… il fait du bon travail, mais pour lui-même. Mais si les gens se plient à ce qu’il dit, c’est bon… Je pense que nous n’avons pas à lui donner raison, non ? Ce n’est pas un champion du monde. »

La guerre des mots est lancée entre Haas et Renault !