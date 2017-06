Renault F1 continue toujours la transformation de son usine d’Enstone et les recrutements, afin d’effacer définitivement l’ère Lotus et redonner un blason de top team à sa structure, rachetée à la fin de l’année 2015.

Selon Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault sport, le plus gros du processus touche enfin à son terme même si une équipe de Formule 1 ne cesse jamais d’évoluer.

"Du côté de l’usine, nous sommes plutôt bien avancés. Nous sommes complètement dans le plan que nous avions fixé. Nous n’avons pas ralenti en matière d’investissement. Aujourd’hui, il y a 20% de personnes en plus qui travaillent sur le châssis à Enstone et nous allons avoir un nouveau responsable de l’aérodynamique qui va nous rejoindre dans deux semaines," explique le Français.

Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a en effet révélé cette semaine que Renault F1 avait débauché son n°2 de l’aéro, Peter Machin.

"Peter sera le n°1 chez nous dans ce domaine," confirme Abiteboul. "Cela montre que nous avons beaucoup de respect pour ce que fait Red Bull. Donc du côté de l’usine, c’est plus ou moins réglé."

"Reste la piste, c’est plus difficile. Nous avons besoin de résultats. Il y a une énorme pression pour marquer plus de points que ceux que nous avons. C’est dû à notre histoire. Nous fêtons 40 ans de Formule 1 cette saison et ces 4 décennies ont été remplies de succès pour nous et en association avec des grands noms en F1. Il y a donc cette pression mais nous savons aussi que cela va prendre tu temps."

Abiteboul n’a pas caché que Jolyon Palmer est sous pression pour aider à augmenter ce capital de points. En attendant, le Français doit compter sur Nico Hulkenberg, un pilote qui lui donne toute satisfaction.

"Nico est un leader. Il mène l’équipe à tous les points de vue. Il est charismatique et il a une réputation fantastique. Mais il doit aussi prouver qu’il est un top pilote. Il est un peu comme nous en ce moment : il a un nom mais encore quelque chose à prouver, au denier échelon."

"Nous voulons tous les deux gagner des courses, nous battre pour le championnat dans les prochaines années. Et pour aller vers tout ça au plus vite, il nous fallait un pilote capable de définir les priorités et donner des directions à suivre. Et il a tout ça."