Mansour Ojjeh a expliqué pourquoi la McLaren présentée aujourd’hui, la MCL32, n’était pas à 100% orange.

Dévoilée à Woking, la nouvelle monoplace britannique comporte encore une grande part de noir et quelques touches de blanc.

"Au cours des derniers mois, nous avons travaillé extrêmement dur pour préparer la nouvelle saison de Formule 1 – à tout point de vue – et le premier signe visible de cet effort massif est la voiture, qui à mon avis, à l´air fantastique," déclare Ojjeh, actionnaire à hauteur de 25% de McLaren Group.

"Cette combinaison de couleurs est un clin d´œil significatif à notre fondateur d´écurie, le grand Bruce McLaren, mais c´est un choix délibéré que ce ne soit pas complètement orange. Les bandes noires et les garnitures blanches, ne rajoutent pas seulement quelque chose au niveau esthétique, mais font aussi référence à nos combinaisons de couleurs plus récentes, aussi bien que la couleur traditionnelle de notre partenaire très estimé, Honda, dont les ingénieurs ont travaillé dur, nuit et jour, durant les derniers mois."

Reste à savoir si cette première monoplace de l’ère post Ron Dennis (qui n’a pas été convié à commenter la présentation) sera performante.

"Je suis impliqué depuis bien trop longtemps en Formule 1 pour faire une prédiction précise sur les performances – plus de 30 ans – mais je peux dire sans crainte d´être contredit que nous somme à présent à une très bonne place : nous avons recruté les bonnes personnes, qui ont la bonne attitude, qui sont motivées par la collaboration. Nous sommes prêts à continuer à travailler aussi dur qu´il est humainement possible pour réussir."

"Je suis fier de chacun d´eux." conclut Ojjeh.