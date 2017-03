Sergio Marchionne sort peu à peu de son silence. Le PDG de Fiat-Ferrari surveille de très près les progrès de la Scuderia à Barcelone, mais, ayant retenu les leçons de 2016, ne souhaite pas s’avancer publiquement dès le début de la saison pour fixer un objectif ambitieux aux siens. C’est ainsi qu’il reste très prudent, même quand on lui demande s’il est confiant avant la saison à venir…

« La seule preuve réelle de notre niveau se trouve sur la piste, donc nous devons attendre et voir où nous en sommes par rapport aux autres équipes. Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons procédé à des changements radicaux dans l’organisation et la culture de l’équipe. Le flux de communication est maintenant meilleur et le groupe est plus intégré. Nous avons fait quelques changements de personnel, et avons continué à investir. »

« Nous avons le remède avec nous, et je suis sûr que nous avons le bon groupe de personnes, notamment avec deux pilotes très talentueux. Mais en dépit de cet intense travail, nous devons continuer à renforcer nos ressources et la qualité de l’équipe – une chose que j’ai apprise, c’est qu’il ne faut pas faire de prédictions grandiloquentes. »

A plus long terme, Sergio Marchionne doit également mener de front le redressement d’Alfa Romeo, marque qui appartient également à Fiat. Pour des raisons marketing, mais aussi de synergies avec Ferrari, Sergio Marchionne envisage-t-il de faire revenir Alfa Romeo en F1 ?

« La marque Alfa Romeo est vitale. Notre engagement avec Alfa Romeo est l’une de nos priorités pour notre plan quinquennal. Ce n’est un secret pour personne : Alfa Romeo est un des projets sur lesquels nous sommes le plus impliqués, sur le plan opérationnel et sur le plan émotionnel. C’est l’un des projets les plus importants de ma carrière. Pas seulement en raison de la valeur inégalée de la marque, ou des opportunités commerciales qui se présentent. C’est quelque chose de plus. Donner de la chair à la vraie marque Alfa Romeo, la ramener dans une position digne de sa légende, c’est un impératif moral. »

« Aujourd’hui, la marque est prête à reprendre la position qui lui revient de droit, comme l’une des marques premium dans le monde. Je veux voir Alfa Romeo en F1. Ce devrait être sa place. »

Sergio Marchionne a donc clairement affiché son ambition : faire revenir la marque italienne dans la discipline reine du sport automobile. Mais il n’a pas donné de calendrier précis pour autant.

Une arrivée en Formule E, pour Ferrari ou Alfa Romeo, est-elle également sur la table ? On sait que Mercedes l’envisage, et que Renault est déjà engagé en électrique avec Dams…

« C’est difficile à dire. Mais j’ai deux choses à l’esprit. La première, c’est que nous avons besoin d’être engagés en Formule E, en raison de l’électrification via l’hybridation qui fait partie de notre futur. La seconde, c’est le retour d’Alfa Romeo en Formule 1, un jour, parce que je crois très fermement que ce devrait être la place de cette marque. Pour le moment, je ne sais pas à quel point il est probable que ces deux choses arrivent. Mais le fait que nous en parlions, c’est un bon signe en soi. »

Sergio Marchionne sait que ses projets ne dépendront pas que de la forme de Fiat, mais encore de l’évolution générale du sport. La F1 vient justement d’être rachetée par Liberty Media, un groupe américain, qui a déjà procédé à une vaste réorganisation en écartant Bernie Ecclestone. Que pense Sergio Marchionne de tous ces mouvements ?

« Tout d’abord, nous devons remercier Bernie. Il a fait un travail incroyable pendant toutes ces années, et nous devons lui rendre hommage, parce qu’il a fait de la F1 l’un des sports les plus populaires dans le monde. Les nouveaux propriétaires ont déjà dit qu’ils voulaient plus d’interactions avec le digital, et développer le côté divertissement pour attirer un nouveau public. Cela ne peut que nous rendre heureux. Et nous continuerons à travailler avec eux et avec la FIA dans notre intérêt commun : faire en sorte que le sport soit un succès formidable. »