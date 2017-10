Huit des 10 équipes de Formule 1 sont basées en Angleterre et doivent donc déposer, chaque année, leurs bilans financiers.

Et il est juste de dire que la nouvelle règlementation de cette année, qui s’est préparée en 2016, a eu un gros impact sur les finances grâce à l’étude de ces bilans. Seules les équipes Ferrari et Sauber (officiellement basées en Italie et en Suisse) n’ont pas à rendre leurs comptes publics.

Alors, sur les résultats financiers des 8 équipes, en moyenne, c’est près de 15% de dépenses en plus, soit 190 millions d’euros au total, qui ont dû être dépensés. Soi un total de 1,5 milliard d’euros, ce qui fait de cette saison la saison la plus chère de toute l’histoire de la Formule 1.

Mercedes a dépensé plus de 300 millions d’euros (sans les moteurs) alors que Haas F1 en a dépensé moins de 100, profitant de son partenariat technique avec Ferrari pour acheter un maximum de pièces. Sauber se rapprochera de ce système en 2018.

Toto Wolff a reconnu que Mercedes avait dû dépenser 10% de plus pour préparer la saison 2017.

La plus grande perte (sur les 8 équipes toujours) est à mettre à l’actif de Force India : 15 millions d’euros environ.

"Cela est dû au fait que 90% de la voiture est nouvelle," explique l’équipe. "Par le passé, nous réussissions à maitriser nos coûts en ne changeant que 50% des pièces d’une année à l’autre. Mais cette saison 2017 a été très coûteuse."

En moyenne les huit équipes ont perdu environ 3 millions d’euros en 2016, preuve que les budgets sont désormais maitrisés. Mais les plans de Liberty Media pour réduire les coûts et, peut-être plafonner les budgets d’ici à 2021, sont tout de même attendus avec impatience par la plupart des petites et moyennes équipes...