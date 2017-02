Lewis Hamilton reconnait avoir été choqué par le look de sa nouvelle Mercedes W08, qui sera dévoilée jeudi.

Le Britannique a fait récemment connaissance avec sa nouvelle monoplace, en cours de finalisation et n’y est pas allé par quatre chemins pour la qualifier.

"Elle ressemble à un bateau !" lance-t-il.

"Elle est si grosse, bien plus qu’avant. Elle est plus large, plus longue. Du cockpit jusqu’à l’axe des roues arrière, il y a beaucoup plus de choses. En 2007 - 2008, l’espace entre le réservoir et le train arrière était vraiment petit. C’est donc très différent. Mais je suis certain que nous allons nous y habituer et je suis surtout certain que les fans vont apprécier parce qu’il y a ces gros pneus, bien larges."

C’est le 2e changement majeur de règlement que connait Hamilton au niveau des châssis.

"Quand est arrivée la voiture 2009, on a tous dit que c’était horrible. Parce que c’était différent. Mais ensuite on monte dans cette voiture, on s’y habitue et finalement ce sont les anciennes F1 qui paraissent étranges par rapport aux nouvelles. Je pense que cela va nous faire le même effet."

Le triple champion du monde a déjà une idée de ce que cela va donner en piste.

"Ca va aller très vite. On va passer Copse (à Silverstone) à fond. Je ne sais pas si c’est mieux ou pas mais nous verrons bien."

Hamilton reconnait qu’il aurait préféré que la Formule 1 se dirige vers une simplification de la technologie embarquée. Une simplification radicale même.

"Si je pouvais décider, j’enlèverais presque tout. Je reviendrais à une voiture plus basique. Je remettrais une boite de vitesse manuelle, je n’aime pas ces palettes au volant que nous avons aujourd’hui."

"Quand je pilotais en Formule 3, c’était une Tiptronic, il fallait donc manier un levier au moins vers l’avant ou l’arrière et accompagner le rétrogradage avec un coup de gaz. C’était fantastique. Maintenant tout se fait en poussant sur une palette ou sur un bouton, en travaillant avec votre ingénieur pour calibrer la constance, le frein moteur. C’est ridicule."