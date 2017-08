Sergio Perez espérait arriver à Spa avec un contrat prêt à être signé avec son équipe, Force India, pour la saison 2018.

Mais, dans le paddock du GP de Belgique, le Mexicain admet qu’il y a un peu de retard dans les documents contractuels. Il compte toutefois sur une signature avant de partir à Singapour, le mois prochain, pour la tournée finale hors d’Europe.

"C’est assez proche mais, comme vous le savez, dans chacun de mes contrats il y a aussi mes sponsors mexicains. Les discussions ne sont pas encore terminées, avec les vacances ce n’était pas facile de joindre tout le monde. Y compris moi-même ! Mais comme la saison se termine dans 3 mois, cela ne va pas prendre trop de temps je pense. J’espère que mon avenir sera décidé avant que nous partions en Asie," explique Perez.

"Je ne suis cependant pas pressé, je sais que je suis en bonne position dans mon équipe et je veux donc me concentrer seulement sur les performances de la voiture et à faire un bon week-end."

Perez suggère donc fortement qu’il restera là où il est, et qu’aucune opportunité pour aller dans un top team ou chez Renault F1 ne s’est ouverte.

"Ces opportunités sont très rares," admet-il. "Regardez comment Bottas a pu finir chez Mercedes. C’est frustrant pour moi de voir que, dans le sport actuel, il y a deux équipes seulement pour jouer la victoire et ensuite un gros écart avec les autres. Si vous n’êtes pas chez Ferrari ou Mercedes, c’est très difficile."

Le Mexicain pense que sa Force India VJM10 peut toutefois progresser encore.

"Elle a progressé mais elle ne correspond pas vraiment à mon style de pilotage. J’ai tendance à entrer dans un virage avec beaucoup de vitesse et ce n’est pas possible depuis quelques courses. Nous essayons de trouver les réglages pour améliorer ça pour moi. En attendant je dois changer mon style pour les qualifications."

"Pour l’instant, nous avons maximisé notre potentiel donc ce n’est pas un problème, mais nous pouvons encore progresser."