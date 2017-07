La polémique de ce Grand Prix d’Autriche ne fera pas autant parler que l’accrochage entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Bakou, mais tout de même : les commissaires n’ont finalement pas déclaré Valtteri Bottas coupable d’avoir volé son départ.

Le Finlandais s’est imposé d’une courte marge face à Sebastian Vettel. Si une pénalité avait été infligée, les écarts ne seraient plus les mêmes en tête du classement des pilotes…

Sebastian Vettel ne croit toujours pas que Valtteri Bottas ait pris un départ légal. La FIA assure de son côté que le temps de réaction du Finlandais a été de 201 millièmes. Au ralenti, depuis la caméra embarquée de Bottas, on voit pourtant que sa W08 bouge légèrement avant l’extinction des feux rouges.

Mais la FIA a clarifié un point de règlement : les pilotes sont autorisés à faire « des mouvements très limités » pour permettre quelques corrections au niveau de l’embrayage.

« Le système de départ volé juge si une voiture a bougé d’une distance très courte entre le moment où s’allume le dernier feu rouge, et le moment où les feux s’éteignent » précise un porte-parole de la Fédération.

« Selon nous, nous devons autoriser quelques mouvements très limités, puisque les pilotes doivent parfois faire des ajustements au niveau de leur embrayage en vue de leur préparation pour le départ. Ce système, qui dépend du timing officiel fourni par la F1, est opérationnel depuis 20 ans et s’est révélé extrêmement fiable depuis. Par exemple, aujourd’hui, Valtteri Bottas n’a pas excédé cette limite très légère avant que le départ soit donné. »

« Pour le dire simplement : Bottas a fait un choix exceptionnellement pertinent et fortuit, avec une précision formidable, en anticipant le moment où les feux rouges s’éteindraient. Ses mouvements avant l’extinction des feux rentraient dans cette zone de tolérance. »

Valtteri Bottas reconnaît qu’il a pris un risque en jouant ainsi avec le timing – un risque qui a payé, mais de peu. Il y a fort à parier qu’il ne retentera pas le coup à Silverstone. Charlie Whiting, qui éteint les feux rouges quand il le désire (au cas où un pilote a un souci sur la grille), ne devrait pas se faire piéger deux fois de suite…

« Quand ma voiture a bougé, les feux étaient éteints, donc c’est le principal. Ce fut l’un de mes meilleurs départs, c’était assez risqué, mais il y a beaucoup à gagner au départ et j’en ai pris un bon. »

« Il y a toujours un intervalle de temps différent à chaque course [entre le moment où le dernier feu rouge s’allume et le moment où les feux s’éteignent] mais depuis un bon bout de temps, cette différence n’était pas massive. Vous savez plus ou moins quand les feux vont s’éteindre, donc vous devez être sur vos gardes à ce moment, et votre pari est une histoire de temps de réaction et de devinette… Parfois, vous prenez un départ formidable, parfois vous réagissez un peu trop tard. Aujourd’hui, ce fut l’une de mes meilleures réactions. Du moment que le temps de réaction est positif [au-dessus de la limite imposée par la FIA], c’est bon pour vous. »