Fernando Alonso veut redevenir champion du monde dès la saison prochaine, et cela passe par un départ de McLaren. C’est ainsi que le pilote espagnol multiplie les déclarations flatteuses à l’adresse de Ferrari et de Mercedes – pour signer chez l’une ou l’autre équipe l’an prochain.

Flavio Briatore, qui supervise le management de la carrière d’Alonso, ne le cache plus : il cherche un baquet ailleurs que chez McLaren pour son poulain.

« Fernando doit aller chez Mercedes ou Ferrari. Renault est toujours loin d’être une écurie de pointe. »

L’Italien reconnaît qu’un transfert ne sera pas aisé, tant le marché est étroit en F1.

« Il y a dix clubs attractifs en Europe. Messi aurait eu bien plus de choix. En F1, vous pouvez seulement gagner avec trois équipes. »

Fernando Alonso est cependant parti en très mauvais termes de McLaren en 2007. Il n’a pas laissé non plus une écurie Ferrari apaisée après son départ. Sa réputation de fauteur de troubles ne va donc pas faciliter une arrivée chez Mercedes ni une éventuelle cohabitation avec Sebastian Vettel … Mais Flavio Briatore refuse toute culpabilité de son protégé.

« C’est la faute de Ron Dennis. C’est lui l’instigateur des problèmes chez McLaren en 2007, et Mercedes n’avait rien à voir avec tout cela à l’époque. »

Gerhard Berger, ancien pilote McLaren et Ferrari, aimerait surtout que Fernando Alonso retrouve un volant compétitif, que ce soit chez Mercedes ou Ferrari.

« Pour chaque expert et chaque fan, il est amer de voir un pilote comme Fernando Alonso se battre avec un pistolet en plastique comme seule arme. D’un autre côté, Alonso a beaucoup pratiqué la politique de la terre brûlée en partant de McLaren et Ferrari, et il ne devra pas broncher si son transfert ne se concrétise pas. »