United Autosports a confirmé l’information rapportée par le magazine Racer il y a quelques jours : Fernando Alonso sera bien aligné aux 24 Heures de Daytona en janvier.

Le double champion du monde espagnol roulera à bord de la Ligier JS P217 (catégorie LMP2) lors de cette célèbre épreuve américaine, en compagnie de Lando Norris, le pilote de réserve de McLaren, et Phil Hanson, le champion en titre des Asian Le Mans Series en LMP3.

Les essais officiels auront lieu du 5 au 7 janvier, l’épreuve aura lieu les 26 et 27 janvier.

Fernando Alonso est évidemment heureux, cette course pouvant lui servir de préparatif à une éventuelle participation aux 24 Heures du Mans.

"Quel projet passionnant et intéressant : découvrir une nouvelle catégorie de course, m’adapter à une voiture différente et à un autre style de conduite et tout ce qui va avec, c’est un nouveau défi pour moi et j’ai hâte de me tester sur les 24 Heures de Daytona, la course d’endurance la plus emblématique des Etats-Unis et l’une des plus grandes courses du monde," dit-il.

"Tout le monde le sait, elle ne fait pas partie de la Triple Couronne mais, comme je l’ai dit, cette expérience m’aidera dans la préparation de toute autre course d’endurance à laquelle je pourrais participer."

"Avant d’aller à Indy, je n’avais jamais roulé sur un ovale, maintenant je sais ce qu’est un ovale et comment y faire face. Après le bon moment que j’ai eu au mois de mai avec l’Indy 500, j’ai hâte de prendre part à une autre course légendaire qui me rappellera toutes ces sensations incroyables que les fans américains m’ont données."

"En outre, cette course se passe à un moment opportun, en janvier, lorsque notre saison de F1 est en pause et nous travaillons principalement sur notre préparation physique. Ce sera bien de se remettre derrière un volant ! Merci à United Autosports de m’avoir offert cette opportunité et merci à McLaren de m’avoir soutenu dans cette nouvelle aventure passionnante."