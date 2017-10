Fernando Alonso l’avait laissé entendre ce week-end à Austin, et selon RACER, la cause serait désormais entendue : l’Espagnol participera aux prochaines 24 Heures de Daytona en janvier prochain. Il pilotera dans l’écurie de Zak Brown, United Autosports.

Ce sera ainsi la deuxième expérience forte de Fernando Alonso aux États-Unis, après sa prestation remarquée aux 500 Miles d’Indianapolis en mai dernier.

United Autosports fait son retour à Daytona après six ans d’absence, avec une équipe sentant bon l’écurie McLaren : c’est en effet le jeune Lando Norris, le pilote de réserve, qui devrait épauler Fernando Alonso.

Les 24 Heures de Daytona ont l’avantage de se dérouler en janvier, une période de vacances pour les pilotes de F1. Du 5 au 7 janvier, Fernando Alonso devrait participer aux essais et le 27 et le 28, à la course d’endurance proprement dite.

« Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, la triple couronne est mon objectif principal » rappelait Fernando Alonso à Austin. « Je sais que les 500 Miles d’Indianapolis étaient sympathiques et je me suis senti très compétitif, mais c’était un gros défi de démarrer de zéro, sans essais, sans expérience similaire auparavant sur un autre circuit ovale. C’était un gros défi. »

« J’étais compétitif et je me suis senti bien mais je veux me préparer pour Le Mans. Et il y autres d’autres possibilités pour préparer Le Mans, afin d’être un peu plus prêt que pour les 500 Miles d’Indianapolis. »

Participer aux 24 Heures de Daytona sera l’occasion pour Fernando Alonso de s’entraîner à la course d’endurance, puisqu’il ambitionne de remporter les 24 Heures du Mans.

Or toujours selon RACER, McLaren serait finalement prête à laisser courir Fernando Alonso au Mans en juin prochain (si Toyota le lui proposait). Avec le retrait de Porsche, Toyota a une occasion unique de remporter, sans grande concurrence, le Mans l’an prochain.

Un autre (potentiel) pilote de F1 courra à Daytona, pour United Autosports : Paul di Resta, qui est en lice pour un baquet chez Williams. L’Ecossais fera lui équipe avec Will Owen. Jenson Button n’est pas certain de participer à la course de Daytona, et aurait refusé l’offre d’United Autosports.