Cyril Abiteboul a confirmé en Hongrie que tout n’est pas perdu pour Jolyon Palmer. Le pilote britannique reste "une option" pour Renault F1 pour l’année prochaine, alors que le baquet pourrait être convoité par Robert Kubica, testé la semaine prochaine.

"Jolyon est une option pour 2018. Ce n’est pas acceptable de l’écarter ainsi alors qu’il a eu beaucoup de problèmes de fiabilité également. Son avenir est dans ses mains. Il n’y a encore rien de signé avec qui que ce soit d’autre," nous confie le directeur de Renault F1 en Hongrie.

"Jolyon dispose cette année d’une voiture plutôt compétitive, qui devrait tout le temps être en Q3, comme Nico le prouve. Il sait donc ce qu’il doit et qu’il a tout le soutien de l’équipe pour y arriver."

Abiteboul répète que le test de Kubica n’a pas vocation à prendre une décision à très court terme.

"Oui, ce que nous voulons savoir c’est si Robert a un avenir en F1. Lui aussi. C’est donc une vision à moyen ou long terme. Nous ne voulons pas prendre une décision sans aucun sens en plein milieu de la saison."

"Nous devons aborder ce test avec prudence," ajoute-t-il. "Robert est quelqu’un qui touche beaucoup les gens qui le connaissent. L’équipe à Enstone est très soudée et ils ont été émus dans leurs vies quand ils ont revu Robert. Nous voulons donc savoir s’il a un avenir, avec nous ou ailleurs. Franchement, il est trop tôt pour en parler."

Le directeur de Renault F1 reste de toute façon peu satisfait par le déroulement de cette première moitié de saison. Les choses vont devoir changer, d’une manière ou d’une autre.

"Nous ne sommes pas là où nous voulons être et là où nous pouvons être. Notre objectif était d’être 5e au championnat et nous avons la voiture pour y arriver. Donc, de ce point de vue, notre bilan comptable après 10 courses n’est pas bon."

"Mais nous avons produit un gros développement sur la RS17, qui est efficace et nous permet de nous battre à l’avant du milieu de peloton. Nous avons perdu tant de bonnes opportunités de marquer plus de points. Mais Silverstone, et ce week-end, ont démontré que nous avançons dans la bonne direction."