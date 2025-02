On a lu : L’année automobile 2024-2025

Par Franck Drui 25 janvier 2025 - 07:00





L’année automobile 2024-2025 marque avec sa sortie la 72e édition de cet incontournable qui parcourt le domaine au sens large.

Comme toujours, il est difficile de sélectionner tout ce qui peut se passer en une année dans ce secteur mais cet annuel parcourt les grandes annonces et les grands moments qui font le bonheur des fans d’engins à 4 roues. Marché auto, tendances, design, concept cars, nouveautés, sport automobile, culture, collection, expositions, etc, rien n’est oublié.

Le tout est organisé en trois parties principales : l’industrie (économie, production, création), le sport automobile (monoplace, endurance, rallyes et autres championnats) et enfin la culture (influences automobile et société, objets cultes).

La couverture choisie cette année met à l’honneur la nouvelle Bugatti Tourbillon, la nouvelle supercar de la marque française attendue dans les prochains mois sur nos routes. Le livre commence d’ailleurs par un tour d’horizon des nouveautés du marché automobile, qui s’électrifie de plus en plus. Mais la passion n’est pas oubliée avec les sportives d’exception.

Plus d’une centaine de pages couvrent ensuite les 3 disciplines majeures de la FIA : Formule 1, Endurance et Rallye).

Enfin le livre se termine avec 40 pages sur les éléments culturels qui ont marqué ces 12 derniers mois dans le domaine de l’automobile.

Informations :

Titre : L’année automobile 2024/2025

272 pages, environ 500 photos

EAN 13 : 9782385140823

Marque éditoriale : Sophia Édition

Prix : 69 euros

Commander le livre sur le site de l’éditeur