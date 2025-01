Cadillac et Hertz Team JOTA dévoilent leurs Hypercars de la saison 2025 d’endurance

Par Franck Drui 14 janvier 2025 - 10:46





Cadillac Racing, en collaboration avec Cadillac Hertz Team JOTA, vient de dévoiler ses deux voitures de course Hypercar qui participeront à la saison 2025 du Championnat du monde d’endurance de la FIA (WEC).

L’événement s’est déroulé à Cadillac City Paris, le magasin phare et le centre d’expérience de la marque situé au cœur de la capitale, en face de l’Opéra Garnier. Les voitures de course n° 12 et 38 de l’équipe Cadillac Hertz Team JOTA V-Series.R ont été dévoilées à cette occasion. Parmi les invités figurent des responsables de General Motors, Cadillac Racing, JOTA Sport, du WEC et de l’Automobile Club de l’Ouest, organisateur des 24 heures du Mans.

Cadillac Racing a doublé son programme en WEC avec une seconde voiture pour sa troisième saison de compétition dans la catégorie Hypercar. Avec JOTA Sport, équipe prestigieuse, ils participeront en WEC en catégorie Hypercar en tant qu’équipe officielle.

Pere Brugal, directeur général et président de GM Europe : « La révélation de la Cadillac Hertz Team JOTA V-Series.R ici, dans notre maison emblématique de Paris, reflète l’engagement de Cadillac en faveur de l’innovation et de la performance sur la scène mondiale. Alors que nous étendons notre présence en Europe, ce partenariat représente une formidable opportunité de mettre en avant l’esprit pionnier de Cadillac dans l’un des championnats de course les plus prestigieux au monde. Nous sommes fiers de travailler avec JOTA Sport et Hertz pour donner vie à notre V-Series.R et nous attendons avec impatience cette saison captivante. »

JOTA Sport est l’une des équipes de course les plus expérimentées et les plus performantes actuellement, ayant terminé sur le podium en LMP2 au Mans à 10 reprises, dont les deuxième et troisième places au classement général en 2017. Détenue en partie par des filiales de Knighthead Capital Management, LLC et sponsorisée par la société mondiale de location de voitures Hertz ainsi que par le septuple champion NFL et entrepreneur Tom Brady, l’équipe basée en Angleterre est entrée dans la catégorie Hypercar en tant qu’écurie privée en 2023.

David Clark, cofondateur et directeur de Cadillac Hertz Team JOTA : « La révélation de la Cadillac Hertz Team JOTA V-Series.R est l’aboutissement d’un énorme travail et d’un engagement de tous les côtés de cette nouvelle famille de sport automobile. C’est un moment de grande fierté pour l’ensemble du groupe de dévoiler cette superbe machine de course. Ce moment représente plus que notre ambition pour l’année à venir, il représente la prochaine étape pour les deux marques qui gagnent des courses et établissent des records dans le cadre du Championnat du monde d’endurance de la FIA. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier Hertz d’avoir été un partenaire incroyable dans cette aventure et témoigner notre gratitude à GM et Cadillac d’avoir cru en nous, non seulement en notre capacité de performance, mais aussi en notre capacité à représenter l’une de leurs marques les plus prestigieuses sur la scène mondiale. Nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons faire ensemble cette année ! »

Les pilotes Will Stevens et Jenson Button, champion de Formule 1 2009, ainsi que Norman Nato reviennent dans l’équipe qui a remporté une victoire historique à Spa-Francorchamps dans la catégorie écurie privée et une deuxième Coupe du monde FIA Hypercar Team consécutive la saison dernière. Ils seront rejoints par Earl Bamber et Alex Lynn, qui reviennent en tant que coéquipiers de Cadillac Racing pour la troisième saison WEC consécutive et la quatrième au total, ainsi que par Sébastien Bourdais. La composition des équipes de pilotes sera annoncée ultérieurement.

Le calendrier mondial de huit courses débute les 20 et 21 février avec le prologue annuel du WEC. Il précède le Qatar Airways Qatar 1812 km le 28 février sur le circuit international de Lusail. La course de 10 heures marquera la deuxième année consécutive de l’ouverture de la saison sur le circuit de 5,419 kilomètres (3,367 miles) et 16 virages au nord de Doha, au Qatar.