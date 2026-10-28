Officiel : Norris engage son écurie en Formule 2 dès 2027 !

Lando Norris poursuit le développement de son propre projet en sport automobile. Après avoir annoncé la création de LN4 Fusion et confirmé son arrivée en Formule 3, le pilote McLaren va également disposer d’une équipe en Formule 2 à partir de la saison 2027. La structure figure officiellement parmi les onze écuries retenues pour le prochain cycle du championnat, qui s’étendra jusqu’en 2029. Une nouvelle étape importante pour le champion du monde de Formule 1 2025, qui entend désormais s’impliquer directement dans la formation des jeunes pilotes sur les deux principales catégories d’accès à la F1.

La Formule 2 a dévoilé l’identité des onze équipes qui participeront au championnat à partir de 2027, confirmant notamment l’arrivée de LN4 Fusion, la nouvelle structure créée par Lando Norris.

Le Britannique avait annoncé plus tôt cette année la naissance de son écurie, après avoir repris certains actifs d’AIX Racing avec l’ambition de s’engager dans plusieurs catégories de promotion du sport automobile.

Sa participation au championnat de Formule 3 avait déjà été officialisée, mais le projet franchit désormais une étape supplémentaire avec son arrivée en Formule 2, considérée comme la dernière marche avant la Formule 1.

Comme attendu, LN4 Fusion récupérera l’engagement précédemment détenu par AIX Racing. Il ne s’agit donc pas de l’ajout d’une douzième équipe, mais bien d’un changement de structure au sein de la grille existante.

Aucune autre nouvelle écurie ne rejoindra le championnat pour le cycle réglementaire et commercial 2027-2029, les dix autres places étant conservées par des équipes déjà présentes cette saison.

La Formule 2 accueille officiellement l’équipe de Norris

L’arrivée de LN4 Fusion intervient dans un contexte de forte demande pour les places disponibles en Formule 2.

Bruno Michel, directeur général du championnat, a confirmé que plusieurs structures internationales avaient manifesté leur intérêt pour intégrer la grille à l’occasion du nouveau cycle de trois ans.

"Nous avons reçu un intérêt important de la part d’équipes du monde entier pour ce nouveau cycle de trois ans, ce qui souligne la solidité et l’attractivité de notre championnat."

Le dirigeant se félicite également de la stabilité de la grille, avec dix équipes actuelles reconduites pour les trois prochaines saisons.

"Nous avons conservé dix de nos équipes actuelles, qui ont constamment démontré leur engagement à offrir aux jeunes pilotes le meilleur environnement possible pour se préparer à la Formule 1."

Bruno Michel a également souhaité la bienvenue à la structure de Lando Norris, dont il estime qu’elle possède les compétences nécessaires pour contribuer au développement du championnat.

"Je suis également heureux d’accueillir LN4 Fusion sur la grille."

"Cette équipe apportera une expertise considérable et je suis convaincu qu’elle contribuera de manière précieuse au championnat."

Cette intégration officielle confirme les ambitions de Norris dans les formules de promotion, alors que son projet ne se limitera plus à une seule catégorie.

Une licence italienne et deux pilotes encore à annoncer

LN4 Fusion participera au championnat de Formule 2 sous licence italienne, même si son fondateur est britannique.

L’équipe n’a toutefois pas encore dévoilé l’identité des deux pilotes qui défendront ses couleurs lors de la saison 2027.

La composition de son duo reste donc l’une des principales inconnues de ce nouveau programme, qui devra permettre à la structure de s’installer dans une catégorie particulièrement compétitive et directement liée au recrutement des futurs pilotes de Formule 1.

En Formule 3, en revanche, les trois titulaires ont déjà été annoncés.

LN4 Fusion alignera James Egozi, Gabriel Gomez et Dion Gowda, qui représenteront l’écurie dans le championnat inférieur.

Avec des engagements désormais confirmés en Formule 2 et en Formule 3, Lando Norris disposera ainsi d’une présence sur deux échelons essentiels de la pyramide des monoplaces.

Cette double implantation permettra à LN4 Fusion de participer directement au développement de jeunes talents, tout en construisant sa propre expérience dans les championnats de promotion.

Pour Norris, toujours engagé en Formule 1 avec McLaren, il s’agit d’une nouvelle dimension dans sa carrière, puisqu’il sera désormais impliqué dans le sport automobile à la fois comme pilote et comme propriétaire d’une structure de compétition.

La prochaine étape pour LN4 Fusion sera de finaliser son programme sportif en Formule 2, avec l’annonce attendue des deux pilotes qui prendront le départ de la saison 2027.