L’écurie LN4 Fusion, créée par le champion du monde de Formule 1 Lando Norris, a annoncé le recrutement de son premier pilote pour la saison 2027 de Formule 2. Il s’agit d’Oliver Goethe, ancien membre du programme de jeunes pilotes Red Bull, qui disputera ainsi une troisième campagne dans l’antichambre de la F1. L’Allemand, déjà monté deux fois sur le podium cette année, espère profiter de ce nouveau projet pour jouer le titre. Il pourra également s’appuyer sur l’expérience acquise dans le simulateur de Formule 1 d’Audi, grâce à sa collaboration avec Motorsport Team Germany.

Lando Norris poursuit le développement de son projet en monoplace avec LN4 Fusion, dont l’arrivée en Formule 2 pour la saison 2027 se précise désormais avec l’annonce d’un premier pilote.

L’équipe fondée par le champion du monde de Formule 1 a officialisé le recrutement d’Oliver Goethe, qui quittera donc sa structure actuelle pour rejoindre ce nouveau programme l’année prochaine.

Le pilote allemand possède déjà une solide expérience de la catégorie, puisqu’il dispute actuellement sa deuxième saison complète en F2.

En 2026, Goethe est parvenu à monter à deux reprises sur le podium, d’abord lors de la course principale de Spielberg, puis à l’occasion de la course Sprint de Monza.

Ces résultats témoignent de sa capacité à se battre aux avant-postes, même si l’Allemand cherche encore à franchir un cap pour devenir un prétendant régulier à la victoire et au championnat.

Son arrivée chez LN4 Fusion s’inscrit précisément dans cette ambition : profiter d’un nouvel environnement pour transformer son expérience en une véritable campagne pour le titre.

Un ancien espoir Red Bull qui vise désormais le titre en F2

Avant de rejoindre la Formule 2, Oliver Goethe s’était déjà distingué dans les catégories de promotion.

Il avait notamment remporté le championnat Euroformula Open en 2022, avant de terminer deuxième du Grand Prix de Macao en 2024.

Ces performances lui avaient permis de se faire remarquer dans le milieu des jeunes pilotes, notamment par Red Bull.

Goethe a ainsi intégré le célèbre programme de développement de la marque autrichienne, dont il a fait partie pendant deux années.

Cette collaboration a toutefois pris fin à l’issue de la saison 2025, lorsque l’Allemand a quitté la filière Red Bull.

Son avenir se dessine désormais autour de LN4 Fusion, avec laquelle il disputera une troisième saison de Formule 2 en 2027.

L’objectif est clairement affiché : après deux campagnes consacrées à l’apprentissage et à l’acquisition d’expérience, Goethe souhaite se battre pour le titre.

Le pilote ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme à l’idée de rejoindre la nouvelle équipe de Lando Norris.

"Je suis absolument ravi de rejoindre LN4 Fusion pour la saison 2027", a déclaré Goethe.

"C’est un projet vraiment passionnant et j’ai hâte d’en faire partie."

"Je pense sincèrement que l’année prochaine pourrait être mon année et je suis déterminé à tirer le meilleur parti de cette opportunité."

Malgré l’annonce de son arrivée chez LN4 Fusion, Oliver Goethe n’entend pas se détourner des dernières échéances de la saison actuelle.

Le pilote allemand souhaite d’abord conclure sa deuxième campagne de Formule 2 sur une note positive avant de se consacrer pleinement à la préparation de son nouveau défi.

Cette transition représentera une étape importante, puisqu’il devra s’intégrer à une nouvelle structure tout en capitalisant sur les connaissances accumulées au cours de ses deux premières années dans la catégorie.

"Pour le moment, je me concentre sur le fait de terminer cette saison de la meilleure manière possible avant de me mettre immédiatement au travail pour préparer 2027."

"Je suis prêt à donner absolument tout ce que j’ai ! Je suis reconnaissant envers ma famille, l’équipe qui m’entoure, mes sponsors et Motorsport Team Germany pour leur soutien constant."

Le soutien de Motorsport Team Germany constitue notamment un élément important de son parcours, puisqu’il lui a permis de bénéficier d’une expérience supplémentaire dans l’environnement de la Formule 1.

Une expérience déjà acquise dans le simulateur Audi F1

Oliver Goethe a également révélé avoir participé à plusieurs séances de simulateur avec Audi, dans le cadre de la coopération entre le constructeur allemand et Motorsport Team Germany.

Ces sessions lui ont permis de découvrir certains aspects du travail effectué au plus haut niveau du sport automobile, tout en améliorant sa connaissance des circuits.

Pour un pilote qui ambitionne de remporter le championnat de Formule 2, cette expérience peut constituer un complément intéressant à son programme de compétition.

"Dans le cadre de la coopération entre Motorsport Team Germany et Audi, j’ai déjà effectué plusieurs séances dans le simulateur de Formule 1 d’Audi, ce qui m’a permis d’acquérir une expérience utile et de mieux comprendre les circuits en vue de la saison à venir."

LN4 Fusion prépare également son arrivée en Formule 3

L’annonce du recrutement d’Oliver Goethe intervient alors que LN4 Fusion a déjà finalisé son trio de pilotes pour la saison 2027 de Formule 3.

L’équipe alignera James Egozi, Gabriel Gomez et Dion Gowda dans cette catégorie.

Avec ces trois pilotes confirmés en F3 et Goethe désormais officialisé en F2, la structure créée par Lando Norris poursuit donc la mise en place de ses programmes dans les championnats de promotion de la FIA.

Cette présence dans les deux catégories permettra à LN4 Fusion de développer ses activités sur plusieurs niveaux de la pyramide des monoplaces.

Pour Goethe, le défi sera néanmoins très précis : faire de sa troisième saison de Formule 2 celle de la confirmation.

Après son titre en Euroformula Open, sa deuxième place à Macao et deux podiums obtenus cette année en F2, le pilote allemand estime disposer des bases nécessaires pour viser plus haut.

L’arrivée chez LN4 Fusion représente ainsi une nouvelle opportunité de relancer sa progression après la fin de son aventure au sein de la filière Red Bull.

Reste désormais à connaître l’identité du pilote qui l’accompagnera dans l’équipe en 2027, alors que Norris et sa structure ont franchi une première étape importante dans la constitution de leur programme de Formule 2.