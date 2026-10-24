Williams F1 a sacrifié ses EL1 pour préparer la saison 2027
Sainz et Albon reconnaissent que les difficultés sont importantes
Le vendredi du Grand Prix des Etats-Unis a été particulièrement difficile pour Williams F1, qui a évolué tout au long des deux premières séances d’essais au niveau de Cadillac, avec de gros problèmes pour trouver de l’équilibre sur la FW48, et de nombreuses erreurs qui en ont découlé. Dans ces conditions, le travail ne s’est même pas porté sur la course, il s’est carrément tourné vers la saison prochaine.
Carlos Sainz a terminé 20e de la journée, et il admet que les difficultés rencontrées étaient envisagées dès le début des EL1, et il admet que le programme a été particulièrement varié, et établi à très long terme.
"Nous savions que ce serait un circuit difficile pour nous ; les virages plus longs à moyenne et haute vitesse ne conviennent tout simplement pas à notre voiture, nous avons donc choisi d’utiliser les EL1 pour essayer différents réglages et récolter des données qui nous aideront à préparer l’année prochaine" raconte Sainz.
"Pour les EL2, nous sommes revenus à un plan de roulage normal et malheureusement, les difficultés de performance se sont avérées conformes à nos attentes. Cela étant dit, le week-end ne fait que commencer et nous allons continuer à analyser les données et essayer de nous améliorer autant que possible, à la fois pour les qualifications et pour la course."
Alex Albon a expliqué de son côté qu’il a connu un vendredi très complexe, puisqu’il a terminé dernier des EL1 et des EL2, sans réussir à faire un chrono rapide sans erreur : "Voilà le vendredi terminé et ce fut une journée délicate dans l’ensemble."
"Nous avons utilisé les EL1 pour réaliser un programme d’essais aérodynamiques afin de récolter des données pour cette saison ainsi que pour aider au développement de la voiture 2027. Actuellement, il y a beaucoup de travail à accomplir et beaucoup d’enseignements à tirer cette nuit, mais voyons ce que le reste du week-end nous réservera."
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Williams F1
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