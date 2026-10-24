Leclerc : Les évolutions ont fonctionné comme prévu à Austin

Ferrari a mis en piste ses évolutions ce vendredi à Austin, et l’équipe a signé une belle entrée en matière avec le meilleur temps de Charles Leclerc lors des deux séances disputées ce vendredi. Le bilan est donc positif, mais il faudra réussir désormais concrétiser ces bonnes bases, en allant chercher davantage de performance pour la suite du week-end.

L’équipe a complété son programme prévu malgré des conditions difficiles, avec une surface de piste bosselée et des rafales de vent qui ont rendu les opérations particulièrement difficiles, même si Leclerc était en forme.

"Les sensations dans la voiture étaient plutôt bonnes. Nos évolutions ont fonctionné comme prévu, mais nous ne devons pas nous laisser emporter par des attentes trop élevées d’ici demain, car je pense que nos concurrents ont plus de potentiel à exploiter" a déclaré le Monégasque.

"Kimi (Antonelli) et Max (Verstappen) semblent déjà très forts, et ils seront sans aucun doute aux avant-postes en qualifications. Nous allons garder la tête baissée et voir ce que demain nous réserve."

Lewis Hamilton a connu une moins bonne journée avec la quatrième place finale, ce qui n’est pas mauvais, mais le Britannique est convaincu qu’il y a bien mieux à faire. Il admet que les bosses sont difficiles à aborder.

"Ce ne fut pas la journée la plus facile. Nous avons essayé une direction différente au niveau des réglages, mais je ne me sentais pas à l’aise dans la voiture, en particulier sur les bosses" a expliqué le septuple champion du monde.

"Charles a montré qu’il y avait du rythme, nous devons donc comprendre comment nous pouvons amener la voiture dans une meilleure fenêtre de mon côté."

"Les essais sont toujours une bonne occasion d’essayer de nouvelles choses et d’approfondir notre compréhension ; nous allons retravailler tout cela avec l’équipe ce soir et voir où nous pouvons nous améliorer pour demain."