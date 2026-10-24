Racing Bulls s’invite parmi les top teams avec ses évolutions

Racing Bulls a connu une très bonne journée à Austin pour débuter le week-end du Grand Prix des Etats-Unis. L’équipe amène des évolutions sur le Circuit of the Americas pour espérer se détacher du reste du peloton, et les résultats affichés en ce début de week-end laissent imaginer que c’est possible, tant la VCARB 03 a semblé proche du groupe des top teams.

Liam Lawson a terminé sixième de la journée et il a ressenti la différence avec l’arrivée des évolutions sur sa monoplace. Mais son très bon résultat n’est pas une fin en soi, car il pense pouvoir faire encore mieux en comprenant davantage les nouveautés.

"J’ai pris du plaisir à être en piste aujourd’hui. Nous avons apporté quelques évolutions ce week-end, donc la voiture semble rapide, et je pense qu’il y a encore plus à exploiter avec un peu d’ajustement" s’est félicité le pilote néo-zélandais.

"Il y a définitivement plus de dégradation que ce à quoi nous nous attendions, mais cela diminue généralement tout au long du week-end, nous évaluerons donc la situation demain. J’adore piloter ici, j’attends donc les qualifications avec impatience, où nous pousserons pour atteindre la Q3."

Arvid Lindblad a terminé 13e et écopera ce week-end de cinq places de pénalité sur la grille pour un changement de pièces moteur. S’il a encore besoin de comprendre les pneus tendres, le pilote débutant se félicite des bonnes dispositions affichées.

"C’est un circuit vraiment cool ici à Austin, et j’ai vraiment pris du plaisir à y piloter grâce à son super rythme. Dans l’ensemble, ce fut une journée faite de hauts et de bas. Nous avons pris un bon départ en EL2, même si j’ai eu un peu de mal à trouver le rythme avec les pneus tendres" explique le Britannique.

"Notre rythme sur les relais courts a été bon, mais nous avons encore du travail à accomplir sur les longs relais. Nous avons identifié une direction à suivre, ce qui, nous l’espérons, nous aidera à trouver plus de performance."

"Un grand merci à toute l’équipe pour l’incroyable travail qu’elle fournit et pour avoir apporté ces nouvelles évolutions ce week-end. J’ai hâte de m’appuyer sur le travail d’aujourd’hui et de faire d’autres progrès sur le reste du week-end."

Alan Permane, le directeur de l’équipe, a confirmé que les premiers retours sur les pièces apportées pour ce week-end sont positifs, et que les gains attendus semblent être présents.

"C’est une bonne journée. Nous avons un nouveau package aérodynamique sur la voiture, comprenant un nouveau plancher, une nouvelle carrosserie ainsi que de nouveaux ailerons avant et arrière sur les deux voitures, ce qui fonctionne comme prévu" raconte Permane.

"Nous pouvons apporter quelques améliorations à l’équilibre des deux voitures cette nuit, mais les chiffres semblent encourageants dans l’ensemble. Notre rythme sur les relais courts et longs semble correct, ce sera donc de petits ajustements pour les EL3 demain."