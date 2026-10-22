Leclerc et Hamilton contredisent Hadjar : Ferrari n’était pas la meilleure à Singapour

Les pilotes Ferrari ne pensent pas que leur équipe avait la meilleure monoplace à Singapour lors de la dernière course. Interrogés à ce sujet à Austin ce jeudi en marge du Grand Prix des Etats-Unis, ils réfutent la phrase d’Isack Hadjar, qui a estimé que la SF-26 était plus performante que la Red Bull RB22, gagnante aux mains de Max Verstappen dans la Cité-Etat.

La phrase choc du jeune pilote Red Bull a été rapportée aux pensionnaires de la Scuderia, qui ont tous les deux réfuté cette théorie. Pour Charles Leclerc, bien que Ferrari doive encore progresser, Red Bull était repassée devant lors des deux dernières manches.

"Je ne suis pas d’accord ! Mais chacun a son avis, et au bout du compte, on ne saura jamais. C’est une discussion un peu inutile" a expliqué le pilote monégasque devant les caméras de F1 TV, arguant que les choses peuvent encore bouger.

"On était satisfaits de notre performance à Singapour, mais on a encore des progrès à faire. On voit que Red Bull a fait des progrès depuis plusieurs courses et a une bonne dynamique, et c’est à nous d’essayer d’inverser la tendance et de revenir à l’avant."

"Je suis sûr que Mercedes, à un moment, comprendra ses évolutions et reviendra à l’avant, tout comme McLaren. Mais c’est excitant, on est tous proches, ça se joue à quelques détails, et on doit être l’équipe qui s’en tire le mieux."

De son côté, Lewis Hamilton a également contredit cette phrase, assurant que Red Bull avait fait aussi bien en matière de performance châssis et aéro, mais que le moteur était toujours un différenciateur. C’est pour cela, selon lui, que la RB22 était bien la meilleure voiture à Singapour.

"Premièrement, je pense qu’Isack est un pilote incroyable. Nous allons avoir des opinions différentes là-dessus. En fin de compte, ils ont fait un travail formidable. Red Bull fait un travail formidable depuis de très, très nombreuses années" a d’abord indiqué le Britannique. "Vous avez vu à quel point ils continuent de me surprendre."

"Je suis rempli d’admiration pour eux. J’ai reconnu mes tords il y a de très, très nombreuses années, quand j’étais plus jeune, et je me disais ’il n’y a aucune chance qu’ils soient capables de faire ce que ces autres équipes, comme McLaren avec tout cet héritage et Ferrari avec tout cet héritage, peuvent faire’."

"Mais ils l’ont fait, et ils m’ont prouvé que j’avais tort. Ils ont continué à avoir un succès incroyable au fil des ans. Et ici, avec le moteur, je me disais ’il n’y a aucune chance que quiconque construise un meilleur moteur que ce que Mercedes, par exemple, ou Ferrari sont capables de faire avec les ressources et l’expérience qu’ils ont, et la propriété intellectuelle’."

"Et une fois de plus, ils nous ont tous prouvé le contraire. Ils ont construit le meilleur moteur. Ils ont eu le meilleur moteur cette année. Évidemment, ils ont eu un début un peu hésitant. Mais, comme vous l’avez vu l’année dernière, ils ont une voiture incroyable. Ils ont de super pilotes. Ils ont clairement une excellente direction."

"Et je pense qu’ils seront très, très difficiles à... ils sont tout aussi rapides que nous dans tous les virages lors de la dernière course, et c’était notre force. Donc, ils nous ont égalés maintenant dans les virages, et ils sont trois ou quatre dixièmes plus rapides dans les lignes droites."

Le septuple champion du monde rappelle aussi que la Scuderia apporte des nouveautés ce week-end, mais ne veut pas en faire un élément de changement drastique. Selon lui, les avantages seront limités en matière de performance.

"Nous avons une très, très petite amélioration ce week-end. C’est moins d’un dixième. C’est comme un demi-dixième. Donc, je ne pense pas que cela nous propulse suffisamment en avant pour nécessairement combler ce retard."

"Mais peut-être que le circuit convient à notre voiture, et peut-être qu’ils auront un week-end sans. Peut-être que Mercedes aura à nouveau un week-end sans, et nous serons juste là pour en profiter."