Hadjar : Verstappen aurait encore plus dominé à Singapour avec la Ferrari

Max Verstappen a remporté les deux derniers Grands Prix de Formule 1, mais Isack Hadjar estime que ces succès ne reflètent pas nécessairement la hiérarchie réelle des monoplaces. Avant le Grand Prix des États-Unis, le Français a livré une analyse particulièrement flatteuse des performances de son coéquipier chez Red Bull, allant jusqu’à affirmer que le Néerlandais aurait remporté le Grand Prix de Singapour avec une avance encore plus importante s’il avait piloté une Ferrari. Selon lui, la Scuderia disposait même de la voiture la plus rapide à Marina Bay, malgré sa défaite face à Verstappen.

La dynamique actuelle de Red Bull pourrait laisser penser que l’écurie autrichienne a retrouvé la meilleure monoplace du plateau. Max Verstappen reste en effet sur deux victoires consécutives, obtenues en Malaisie puis à Singapour, confirmant les progrès réalisés par son équipe au cours des dernières semaines.

Mais Isack Hadjar ne partage pas cette lecture de la situation. Le Français considère que les résultats de son coéquipier s’expliquent aussi par sa capacité à exploiter une voiture qui demeure particulièrement exigeante à piloter.

"Je ne pense pas que nous ayons la voiture la plus rapide," a-t-il déclaré ce jeudi au Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Cette affirmation peut surprendre après la victoire de Verstappen à Singapour, où le quadruple champion du monde a devancé Charles Leclerc de sept secondes à l’arrivée.

Pour Hadjar, ce résultat ne démontre pourtant pas que Red Bull disposait d’un avantage intrinsèque sur Ferrari.

Le pilote français estime que la RB22 conserve des faiblesses importantes, malgré les améliorations apportées à ses performances. Il établit notamment une distinction entre les deux dernières manches du championnat, considérant que Red Bull possédait effectivement un avantage en Malaisie, mais pas à Singapour.

"La voiture reste très difficile à piloter. En Malaisie, elle était dominante, mais je ne pense pas qu’à Singapour, c’était la voiture la plus rapide. C’est ce que je crois."

Hadjar va même plus loin en imaginant ce qu’aurait pu accomplir Verstappen au volant de la monoplace de la Scuderia.

Selon lui, le Néerlandais aurait été capable d’exploiter davantage le potentiel de Ferrari que ne l’ont fait Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

"Je pense que si vous mettiez Max dans la Ferrari, il aurait remporté la course avec une avance encore plus importante. C’est donc mon avis. À Singapour, je pense que Ferrari avait la voiture la plus rapide."

Une déclaration qui souligne à quel point Hadjar considère les performances de son coéquipier comme déterminantes dans les récents succès de Red Bull... et qui ne fera pas plaisir à Lewis Hamilton et Charles Leclerc !

Les résultats des qualifications du Grand Prix de Singapour illustraient la proximité entre Red Bull et Ferrari sur le tracé de Marina Bay. Verstappen avait décroché la pole position avec seulement cinq centièmes de seconde d’avance sur Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, troisième, avait terminé à sept centièmes supplémentaires de son coéquipier, soit à douze centièmes de la référence établie par le pilote Red Bull. Le septuple champion du monde s’était même montré le plus rapide lors des deux premières parties des qualifications, en signant les meilleurs chronos de la Q1 et de la Q2.

Ferrari avait donc affiché un niveau de performance particulièrement élevé sur un tour, sans parvenir à empêcher Verstappen de décrocher la pole position puis de s’imposer en course.

Pour Hadjar, ces écarts réduits confortent l’idée que le résultat final ne reflète pas nécessairement le potentiel respectif des deux monoplaces.

"La capacité de Max à extraire de la performance d’une voiture encore difficile à maîtriser a fait la différence."

Si Verstappen a quitté Singapour avec une nouvelle victoire, le week-end de son équipier a été nettement plus compliqué. Hadjar a dû prendre le départ depuis la voie des stands après avoir écopé d’une pénalité liée au remplacement d’un groupe propulseur défaillant.

Malgré cette situation défavorable, le Français a réussi à remonter jusqu’à la dixième place, inscrivant un point au terme d’une course rendue difficile par les problèmes techniques rencontrés au cours du week-end.

Il espère désormais retrouver des conditions plus favorables au Grand Prix des États-Unis, sur un circuit qu’il apprécie particulièrement.

"C’était l’un de ces week-ends où vous rencontrez une panne à chaque séance. Il faut donc en tirer les enseignements et passer à autre chose. Je suis heureux d’être ici, au Texas. J’aime ce circuit et, en matière de performances, la voiture fonctionne vraiment bien depuis deux ou trois week-ends."

Le Français rappelle que les autres écuries poursuivent également le développement de leurs monoplaces, avec des évolutions susceptibles de modifier les rapports de force.

Red Bull reste donc attentive aux nouveautés introduites par ses concurrentes et consciente des points faibles qui subsistent sur sa propre voiture.

"Nous sommes confiants en tant qu’équipe, mais nous sommes évidemment conscients des évolutions apportées dans les autres garages. Nous gardons donc les pieds sur terre. Nous connaissons toujours les faiblesses de notre voiture et nous continuons à travailler dessus."

Pour Hadjar, l’objectif à Austin sera avant tout de réaliser un week-end sans incident, afin de pouvoir exploiter les performances dont il dispose.

"Je veux simplement prendre la piste et connaître enfin un autre week-end sans problème, parce que les deux derniers ont été très frustrants compte tenu de la voiture que l’équipe a mise à ma disposition."